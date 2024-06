La Constitución argentina está inspirada en las Bases de Juan Bautista Alberdi. Y la iniciativa del gobierno de Javier Milei tiene como inspiración los principios constitucionales y las ideas del tucumano, que convirtieron este rincón del mundo, que era un violento e ineficiente descampado, al país con el PBI per cápita más alto del mundo.

De la misma manera que el plan del Poder Ejecutivo que terminó con la emisión monetaria para financiar un déficit, mientras se achicaba considerablemente la burocracia estatal, pudo detener la inflación creciente, la aplicación de la Ley Bases también daría sus frutos. La herramienta legislativa que promueve la privatización de las empresas públicas, como la facilitación de la inversión y la creación de empleo, también mostraría buenos resultados a la brevedad.

Sin embargo, una buena parte de la Cámara Alta no tiene interés que esto suceda. Para muchos senadores, “mientras peor, mejor”. Ellos apuestan a que al gobierno de Milei le vaya mal, para que el desengaño del electorado los vuelva a llevar a la Casa Rosada, con el fin de continuar con los negociados espurios que tanto mal le hicieron a la Argentina.

Lo que el kirchnerismo no comprende es que buena parte de la opinión pública ya entendió que no es culpa del nuevo gobierno que estemos donde estamos. Aunque suene indignante, el aparato comunicacional K apunta a responsabilizar a la gestión que tiene seis meses de todos los males que nos aquejan. Claro que semejante delirio no encuentra muchos oídos receptivos en el electorado.

Por lo tanto, si este miércoles logran imponer una mayoría por la negativa, lo que sucederá no es lo que ellos desean, o proyectan en la desesperación. En lugar de enojarse con el gobierno por la prolongación de la delicada situación económica, la bronca será para los senadores que insistan en darle las herramientas básicas al presidente y al programa que votaron la mayoría de los argentinos.

El año próximo se celebrarán elecciones legislativas y La Libertad Avanza, fuerza política del mandatario libertario, incrementará exponencialmente sus bancas. Al tratarse de un nuevo espacio político, el oficialismo solamente pone en juego dos bancas. Las de Milei y Victoria Villarruel de 2021. Todo lo demás es “ganancia”. Lo que la conformación actual le niegue al Poder Ejecutivo, en el peor de los casos se demorará unos meses. Lo importante es que los argentinos de a pie ya identificaron a los responsables de la crisis. Los que nos llevaron hasta aquí y los que insisten en mantener un modelo decadente por mera especulación política propia.

La oposición tiene una verdadera disyuntiva mañana a la hora de votar. Algo más trascendente y relevante que votar simplemente por la afirmativa o la negativa de una ley más. O decide inclinarse por el sentido común y apuesta por la construcción de una fuerza opositora seria y constructiva, absolutamente necesaria para la vida democrática, o permanece en la actitud que los va a terminar de divorciar de la opinión pública que ya votó por el cambio. Y lo volverá a hacer el año próximo.

¿La van a ver?