La discusión entre los presidentes Pedro Sánchez y Javier Milei sigue dando de qué hablar y quien se manifestó ahora fue el exmandatario español, y dirigente histórico del PSOE, Felipe González. Aunque cuestionó a ambos políticos, en su reflexión dejó muy en claro cuál de ellos fue el encargado de cruzar los límites.

Recordemos que Sánchez había cuestionado duramente a Milei (lo que también hicieron varios de sus funcionarios y ministros) y el presidente argentino respondió en un acto de Vox. Lo insólito es que el presidente español decidió retirar a su embajadora de Buenos Aires, escalando una cuestión que hasta el momento era entre ambos, a niveles institucionales y diplomáticos. Esta acción denota la diferencia conceptual de un libertario y un socialista ejerciendo el Poder Ejecutivo de un país. Uno se defiende personalmente, sin apelar a sus prerrogativas presidenciales, y el otro desconoce dónde termina su figura y sus cuestiones personales y dónde comienza la institución presidencial, que solamente ejerce temporalmente.

¿Qué dijo González con relación a Milei? Que sus palabras habían sido dignas de una persona “mal educada”. Sin nombrar a nadie, pero en una clara referencia, el mandatario argentino apeló a la sospecha del tráfico de influencias de la esposa del socialista español, quien hasta se tomó unos días para meditar si seguía o no en el cargo. Esta fue la respuesta después que Sánchez usara el parlamento de su país para hacer campaña por Massa y sus principales funcionarios lo trataran de “drogadicto” y “fascista”, entre tantas cuestiones.

Ahora, con respecto a la medida delirante de su sucesor, la respuesta “salomónica” de González evidencia donde estuvo el verdadero problema. El expresidente español manifestó que él no hubiera procedido como lo hizo Sánchez, señaló que España no retiró su embajador de Rusia ante la invasión a Ucrania y que su país no puede permitirse un conflicto con Argentina.

“La diplomacia tiene que servir a nuestros conciudadanos y empresas en el país donde se encuentren”, resaltó el referente socialdemócrata, de gestión mucho más razonable que la actual del PSOE, que ya lleva dos mandatos en alianza con sectores de la izquierda dura.

La pregunta por estas horas es si Sánchez seguirá escalando en el nivel de locura, prohibiéndole a Milei el ingreso al país, ya que estará viajando próximamente para recibir un premio. Lo cierto es que, si el presidente español apela a esta iniciativa, sería el único perjudicado. El presidente argentino dejaría en evidencia su punto y su par español absolutamente expuesto ante los ojos de todo el mundo.