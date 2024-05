Al momento de escribir “La revolución que no vieron venir” consideré que era necesario explicar quién era Javier Milei, ya que muchas personas (incluyendo periodistas y analistas) no terminaban de comprender al personaje en cuestión. Puede que, lo que no me haya imaginado, es que, a esta altura, aún la oposición no tenga la más pálida idea de lo que tiene el presidente argentino en la cabeza.

Máximo Kirchner, una de las caras más visibles de la oposición, brindó una entrevista y elogió, pese a las evidentes diferencias, al mandatario libertario. Reconoció que creció de menos a más y que mira con cierto reconocimiento las entrevistas a Milei, donde advierte que hoy está volviendo a las provincias donde antes eran ocho personas, ya como presidente. Para el hijo de Cristina Fernández, el electorado advierte “rasgos genuinos” en el líder de La Libertad Avanza.

Sin embargo, a la hora de hacer un análisis del proceso político que lo llevó a la presidencia, Kirchner evidencia que todavía “no la ve” y que no comprende lo que hay en la cabeza del mandatario argentino. En el marco de estos reconocimientos que le hace a su adversario político, el diputado kirchnerista señala que, en un momento, Milei hizo una correcta lectura de lo que solicitaban los argentinos y supo brindar una propuesta electoral acorde. Como si se tratara de un éxito en el mercado, de un empresario que lanza un producto que termina teniendo aceptación por parte de los consumidores.

La cuestión es que Milei no tiene nada que ver con el formato del político tradicional, que ahora Máximo Kirchner cuestiona. No se trata de un dirigente que supo leer al electorado, para ofrecer una propuesta electoral que satisfaga una demanda existente. El actual presidente dice exactamente lo mismo desde la primera vez que salió en televisión.

Justamente, el fenómeno es el opuesto al que describe el diputado K. A lo sumo, Milei habrá percibido que había demanda para su oferta, tanto cuando se postuló como diputado y luego para presidente. Lo que no hubo nunca fue un estudio de “focus group”, como los que les gustan a los políticos como Sergio Massa u Horacio Rodríguez Larreta, para amoldar una propuesta que cuaje con lo que pide en determinado momento la sociedad.

Mientras sigan sin comprender al presidente argentino, más les va a costar elaborar una propuesta opositora para doblegarlo en las urnas. Aunque parezca increíble, todavía “no la ven” ni de lejos.

🚨 MÁXIMO KIRCHNER RESIGNADO ASUME EL GRAN ÉXITO DEL PRESIDENTE MILEI. "La sociedad lo ve como alguien genuino … la otra vez fue a Corrientes y en el acto dijo: "Hace 4 años vine a Corrientes eramos 8, y ahora soy Presidente". Eso me pareció fantástico" pic.twitter.com/mGRoTVz3UO — El Trumpista (@ElTrumpista) May 14, 2024

“Hay que hacer anti-albertismo”

El conductor de Blender Tomás Rebord hizo una dura autocrítica de la situación actual del peronismo y reconoció que el espacio “está muerto”. En este sentido, consideró que el espacio político no puede estar pensando si hay que cultivar un perfil “de centro izquierda o centro derecha cuando estás escupiendo sangre”.

Rebord también reconoció el rol del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, que sigue recorriento las unidades básicas peronistas, ya que consideró que esas actividades le dan “músculo” al partido. De cara a futuro, el comunicador peronista advirtió que su espacio político necesita hacer “anti-albertismo”.