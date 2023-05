Ya en una oportunidad, cuando Alberto Fernández necesitaba mostrarse moderado en campaña, Nicolás Maduro lo trató de “estúpido”. ¿Por qué? Solamente por hacer una referencia al informe de Michelle Bachelet sobre las evidentes violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Pero la cuestión no terminó allí. El diputado chavista Pedro Carreño “invitó” al presidente argentino a demostrar si era realmente un gobernante o “un pelele del imperio”, en el marco de la discusión sobre el avión iraní-venezolano que estuvo retenido en Buenos Aires.

Diosdado Cabello fue otro que le dijo de todo desde su programa de televisión. En una oportunidad aseguró que Alberto Fernández “tiene la piel delicadita” y varias veces lo señaló de “tibio”, por su diferencia con el kirchnerismo duro en cuanto al respaldo incondicional al régimen chavista. “No se moleste señor Fernández, si usted es tibio, asúmase. Nosotros somos revolucionarios calientes”, le dijo en otra ocasión. Otro que se despachó en la televisión estatal venezolana fue Mario Silva. Él, con menos diplomacia, directamente lo trató de “tonto” y de “pendejo”. Sin embargo, Fernández termina su mandato humillándose ante el chavismo, como lo hizo estos tres años y medio con el kirchnerismo que se hartó de menospreciarlo y degradarlo.

En el marco de la cumbre de mandatarios latinoamericanos que tiene lugar en Brasilia, Fernández sostuvo una reunión bilateral con Maduro y volvió a solicitar el fin de las sanciones contra el régimen. En la misma sintonía que Lula da Silva, el presidente argentino busca blanquear al chavismo, como si se tratara de un gobierno legítimo más de la región, que ganó la Presidencia en elecciones democráticas.

Desde el gobierno argentino, una vez más solicitaron que terminen las presiones externas en contra de la dictadura venezolana. “La salida política a la situación en la República Bolivariana de Venezuela no debe tener presiones ni condicionamientos externos para garantizar la plena vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos”, señalaron desde Cancillería. Lógicamente, la oposición cuestionó con firmeza la postura del Poder Ejecutivo.

Me reuní con el presidente de Venezuela, @NicolasMaduro, para seguir avanzando en la construcción de una América Latina unida que defienda los procesos democráticos, los derechos humanos y la libertad de los pueblos. pic.twitter.com/5WRMTrLTGj — Alberto Fernández (@alferdez) May 30, 2023

“El encuentro entre Alberto Fernández y el dictador Nicolás Maduro me avergüenza ante los miles y miles de venezolanos que eligieron vivir en nuestro país como refugio frente a la dictadura venezolana. Nuestra causa es la de la democracia y el respeto por los derechos humanos. Mi solidaridad con todas las victimas de las dictaduras en América Latina”, manifestó desde sus redes sociales Horacio Rodríguez Larreta.

Para la otra precandidata a presidente por el PRO, Patricia Bullrich, Fernández se encuentra siempre del “lado equivocado de la historia” y aseguró que con ella se modifica la política internacional en Argentina. Por su parte, el diputado José Luis Espert señaló que la actitud de la comitiva argentina en Brasil le daba “asco”.

Siempre del lado equivocado de la historia. Conmigo esto se acaba. pic.twitter.com/KezBBpIRT9 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 30, 2023

Así termina su gestión el presidente que no supo, no quiso o no pudo. Humillado por los propios y ajenos. Escribiendo otra triste página en la política argentina, pero también en el ámbito regional. Se irá en diciembre y habrá dejado, como probablemente ningún otro antecesor (y eso que hubo muchos malos), la dignidad que tenía al momento de asumir en el Poder Ejecutivo. Se irá por la puerta chica, poniéndole la banda a un opositor y repudiado por igual por los que lo votaron en 2019 como por los que no.