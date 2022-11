“Donde hay una necesidad hay un derecho”, decía Eva Perón. Su error conceptual se hizo un dogma para el peronismo, que hoy lo repite como un mantra ante cualquier estupidez. El kirchnerista que hizo gala de su populismo berreta esta semana fue Claudio Javier Zurro, intendente de Pehuajó (provincia de Buenos Aires). El jefe comunal consideró que ver el partido de la selección, que coincide con el horario laboral de los empleados municipales, ameritaba un decreto excepcional para formalizar un asueto. «Ver el partido es un derecho», aseguró.

Zurro ya se había hecho un hombre conocido a nivel nacional desde hace varios días. Es que, por sus usuales declaraciones, el periodista Jorge Lanata le dio el “premio” al “boludo de la semana”, en su programa PPT. El intendente bonaerense había dicho que se levantaba y se acostaba cantando “Cristina presidenta”. Pero eso no es todo…El intendente dijo que a la vicepresidente la historia le tiene guardado un lugar tan importante como el que ocupan Manuel Belgrano (el creador de la bandera) y el libertador José de San Martín. Insólito.

Con el galardón de “boludo” a cuestas, y dispuesto a hacerle honor, el intendente de Pehuajó confirmó la noticia desde sus redes sociales, desde donde comparte usualmente todas las novedades de su idolatrada Cristina Fernández de Kirchner. «Firmé un decreto declarando asueto administrativo en todas las dependencias de la comuna hasta las 09:30 de la mañana del día 22/11/22 con morivo de la realización del partido inicial de la selección argentina de fútbol en el campeonato mundial», señaló Zurro.

Como era de esperar, el dirigente peronista se hizo presente en el acto que encabezó ayer Kirchner en la Ciudad de La Plata. Al respecto, Zurro señaló: «Cada vez que escucho a Cristina me abre la cabeza. El discurso de ayer fue espectacular, lo de la inseguridad que dijo me pareció una brillantez”. La locura no tiene fin en el universo kirchnerista.

También en Bolívar

Otro peronista, Marcos Pisano, siguió el ejemplo de Zurro. El intendente de Bolívar ya informó que el próximo martes, la atención al público en los organismos de la municipalidad empezará después de las 10 de la mañana. “La importancia del acontecimiento extraordinario, no se limita a lo deportivo. También tiene impacto sociocultural”, aseguraron de la intendencia justicialista.