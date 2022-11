Hoy se conocerá el índice de inflación de octubre, pero ya se sabe que el dato no será una buena noticia para el gobierno. En septiembre, el número fue de 6,2%. Sin embargo, a pesar de los precios regulados, el aumento de las tarifas y de los alimentos anticipa que el informe de hoy podría arrojar una cifra aún peor. La desesperación del equipo de Sergio Massa, que lanzó recientemente el programa “Precios justos”, da a entender que la situación inflacionaria sigue fuera de control en Argentina.

Sin embargo, pocas son las voces en el ámbito local que cuestionan estos planes fracasados, que tienen milenios sin cosechar ningún éxito. Afortunadamente, aunque sea del exterior, un economista calificó el “Precios justos” de Massa como corresponde: una “estupidez peronista”.

El especialista que cuestionó el manotazo de ahogado del kirchnerismo fue Steve Hanke, un conocedor de la historia económica local y seguramente el mayor crítico del mundo de la moneda emitida por el Banco Central de la República Argentina. En varias oportunidades, Hanke llamó a “deshacerse” del peso, aclarando que, mientras la política local siga imprimiendo billetes, Argentina seguirá estando “condenada”.

Desde sus redes sociales, el economista señaló que en «su estupidez peronista», «el gobierno ha decidido un congelamiento de precios, en un inútil intento de controlar la inflación». «Spoiler alert: los controles de precios nunca funcionan», señaló el profesor de Economía Aplicada de la Universidad John Hopkins.

Today, I measure inflation in Argentina at 54%/yr. As costs soar, protests rock the streets. In all it’s Peronist stupidity, the government has moved to freeze prices in a futile attempt to control inflation. SPOILER ALERT: PRICE CONTROLS NEVER WORK. https://t.co/iVWf2QoWnd

— Steve Hanke (@steve_hanke) November 14, 2022