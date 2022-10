Anoten una victoria para los que consideren que. en la vida, que pasa rápido y hay una sola, no hay que cuidarse demasiado. Luego de una vida de excesos, de mucho sexo, drogas y rock and roll, Jerry Lee Lewis, como suele decirse cuando alguien recorre un largo camino, “murió de viejo”. A los 87 años, y luego de que su última esposa dijera hace unos días que estaba listo “para irse”, el último representante de la primera camada de rockstars dejó el plano terrenal, pero dejó su música para siempre. Esa música que sus contemporáneos en los primeros años criticaban y calificaban como “la música del diablo”.

Aunque, si miramos desde hoy el look de Jerry Lee por allá a principios de los cincuenta, lo cierto es que cualquiera podría decir que estaba en condiciones de presentarse a una entrevista de trabajo. Pero para los estándares de la época, su “larga cabellera” rubia y sus rulos eran casi un escándalo. Es que eso fue lo que hicieron aquellos grandes músicos en su momento: abrir caminos. En todo sentido.

Cuando Sam Phillips, productor musical que descubrió a Elvis Presley lo vio detrás del piano, pensó que Lewis no llegaría lejos. Su prejuicio tenía algún fundamento, claro. Las chicas de la época alucinaban con los cantantes que se movían detrás de y con su guitarra. No había mucho espacio para un show visual detrás de un piano, pensaba. Sin embargo le dio una oportunidad y su primer single, Crazy arms anduvo relativamente bien, dando inicio a una carrera de éxitos que siguió con temas como Breathless, el escandaloso para la época Whole lot of shakin´ going on y, el boom de Great balls of fire, que le dio nombre a su película biográfica a finales de los ochenta.

Sin embargo, el boom de su meteórica carrera fue interrumpido bruscamente en su primera gira británica en mayo de 1958. Al llegar al aeropuerto, en una improvisada conferencia de prensa, le preguntaron al joven músico de 23 años, quién era la “niña” que lo acompañaba. Jerry Lee Lewis respondió que era su legítima esposa. Mayra Gale tenía tan solo 13 años. El escándalo que comenzó con la edad de la muchacha se incrementó considerablemente cuando se descubrió que era hija de su primo y bajista de su banda. Como si esto fuera poco, lo trataron de bígamo, ya que no se había separado de su segunda esposa cuando se casó con Mayra. “No soy bígamo. Como todavía estaba casado con mi primera esposa cuando me casé con la segunda, eso significa que mi segundo matrimonio es válido. Así que, al separarme de mi primera mujer, quedé libre como un pájaro”, fue su respuesta técnica ante los cuestionamientos morales.

Claro que, la cuestión que hoy resultaría escandalosa para cualquiera, tiene un contexto en la historia de los Estados Unidos. Para describir aquel momento, solo vale recordar un detalle biográfico de Elvis Presley. Cuando se casó con Pricilla, ella tenía solamente 14 años. Pero la prensa británica no manejaba los estándares culturales de Norteamérica y lo despedazó.

De la gloria de la primera mitad de los cincuenta, los sesenta no fueron fáciles para el músico. Pasó de cobrar un cachet de 10 mil dólares por concierto a la módica suma de 250 billetes. Ya no había estudios de televisión ni grandes escenarios, sino pequeños espectáculos en bares para una pequeña cantidad de asistentes, que indultaban al artista, mientras el medio le daba la espalda.

A fuerza de trabajo y humildad, grabando country, rock, folk y baladas, Jerry Lee Lewis recuperó su espacio en el mundo del espectáculo en la década del setenta, pero ya no era el cantante de moda, sino un veterano de la historia musical. Ya no había una platea femenina enfervorizada, pero sí mucho respeto del ambiente y sus colegas.

Sin embargo, ya en edad de jubilarse y con suficientes años de aporte, Jerry Lee tuvo su momento de esplendor en 1989. Ya no en Estados Unidos y la inquisidora Inglaterra, sino a nivel mundial. Su biopic Great balls of fire, magistralmente interpretada por el actor Dennis Quaid, fue todo un éxito y el planeta entero se rindió ante la leyenda. Una nueva generación conoció sus canciones a nivel global, por lo que el músico salió de gira internacional, expandiendo sus destinos internacionales.

Gracias a esta película musical bien lograda, Jerry Lee Lewis pasó sus últimas tres décadas en el lugar que le correspondía, con el reconocimiento merecido y sin los cuestionamientos delirantes que le hacían los religiosos de su época. «¿Sabes que es extraño?, la misma música por la que me echaron de la escuela es el mismo tipo de música que tocan en sus iglesias hoy en día. La diferencia es que yo sé que estoy tocando para el diablo y ellos no”. Esa fue una de las tantas frases irónicas que dejó The Killer, recordando ya de viejo lo que le hicieron pasar en su momento.