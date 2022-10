“Eliminar planes sociales, desalojar planes sociales de barrios carenciados que no estén en regla, entrar con el Ejército para perseguir mapuches en el sur, despedir decenas de miles de personas”. Esto es para el periodista argentino Ernesto Tenembaum el perfil del político de extrema derecha. Así lo manifestó hoy en su artículo “El impactante ascenso de la extrema derecha en la política argentina”. Al menos, en este caso el comunicador dejó alguna definición sobre lo que significa para él la categorización del rótulo. En la mayoría de las veces se suele ponerle el cartel de extremista a la persona señalada, sin siquiera explicar los motivos.

Antes de ir sobre los puntos expuestos, es necesario resaltar la hipocresía de ver supuestos extremos en un solo lado. Se argumentó como elemento válido del extremismo derechista al apoyo a la reelección de Jair Bolsonaro en Brasil, mientras que nada se dice del lógico equivalente de la “extrema izquierda” que representaría el kirchnerismo. Incluso debería ser considerado más extremista el apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva, ya que en su frente está hasta el Partido Comunista, que descree de varios principios constitucionales del país vecino, como la propiedad privada. Ni en el gobierno actual ni en el frente oficialista de Brasil hay una sola propuesta a contramano de la Carta Magna del país. En el marco del PT y sus aliados, sobran.

Como si todo esto fuera poco, Tenembaum critica una visita privada de Eduardo Bolsonaro a sus socios políticos locales, pero nada dice del impune acto de campaña que se realizó en favor de Lula en la provincia de Buenos Aires en una universidad pública. Patricia Bullrich y Javier Milei son la extrema derecha. ¿Axel Kicillof? No se sabe. Según los manuales de ciencias políticas debería denominarse “fascista”, ya que utiliza, siendo gobierno, los organismos estatales con fines partidistas. La simbiosis de estas tres cosas es la esvástica y el pensamiento de Mussolini. Pero los “fachos” son siempre los otros.

Habiendo resaltado la cuestión del doble standard, y dejando claro, una vez más, lo poco precisas (y poco serias) que son las categorizaciones de “izquierda” y “derecha” en materia de ciencias políticas, vamos a los puntos de Tenembaum. Al menos ahí sí se puede discutir algún concepto.

Vayamos a la cuestión de los asentamientos informales, los planes sociales, los mapuches y los despidos, que deben ser los del sector público, claro. Para el liberalismo, que el periodista asocia con la derecha, siempre es mejor que todo lo posible esté en manos de particulares y no del Estado. Su comentario viene en consideración a un proyecto aprobado en Diputados, y cuestionado por los dirigentes políticos que él cuestiona. Antes que nada, hay que aclarar que la pobreza, que se mide también en materia de crecimiento en las denominadas “villas”, tiene que ver con el modelo político que Tenembaum no reprocha: el del estatismo y los planes sociales, que no quiere quitar.

Parece mentira que, aunque crezcan los subsidios y la intervención del Estado en la economía y los acuerdos particulares, ninguno de los comunicadores progresistas pueda asociar la responsabilidad de sus ideas con los resultados vistos. Si a la socialdemocracia políticamente correcta y “bienpensante” le preocupa la situación de pobreza de las personas que viven en estos asentamientos, tendría que sumar algunas cuestiones a su menú de inquietudes:

Respeto a la propiedad privada: cuando se vulnera, no solamente con las tomas en el sur, sino hasta con las leyes de alquileres (cuyos resultados predecibles ya vimos todos), cae la inversión en el sector de la vivienda, se achica el mercado, suben los precios y se distorsiona el sistema de precios. Al no poder desalojar a un inquilino que no paga, se piden “extras” como depósitos, garantías, llave, adelanto, y muchas cuestiones que dejan fuera de un pequeño mal llamado mercado inmobiliario, a muchas personas que podrían alquilar una vivienda. En los países donde el que no paga es desalojado, no se pide nada más que una copia del documento o la licencia de conducir para ingresar a un departamento. Cuando los “derechos sociales” entran a la cancha, los que no cuentan con garantía y con un jugoso adelanto, terminan hacinados en hoteles de pasajeros o asentamientos precarios. Incluso las familias que cuentan con los recursos para afrontar un alquiler.

Libre mercado laboral: de la misma forma que sucede con el “tapón de salida” de los desalojos mencionados (que complica el acceso a la vivienda de los más necesitados), el fenómeno se repite en el mercado laboral. Cuando los impuestos son altos y las indemnizaciones costosas, se limita el acceso al trabajo formal. Cuando una persona que no cumple con sus labores, o por el motivo que sea tiene que ser despedida y esto genera un problema financiero para el empleador, se distorsiona el mercado laboral. Las largas colas para un puesto de trabajo o la obsesión de contratar conocidos para evitar problema, son la contracara de lo que se conoce como “derechos laborales”. Cuando se respetan los contratos (que pueden ser incumplidos por el empleado como por el empleador) y la economía es libre, con una razonable presión impositiva, crecen las tasas de capitalización, lo que se manifiesta inevitablemente en salarios más altos. Mientras se siga pensando que estos fenómenos de mercado los tiene que garantizar el Estado y los sindicatos, seguiremos echando leña al fuego.

Las consecuencias del estatismo en la inflación, el crédito, el ahorro, el empleo público y los despidos: como ocurre con la complicación a la hora de alquilar, la imposibilidad de muchos argentinos al acceso a la vivienda propia también tiene que ver con el descomunal Estado que sufre la Argentina. Lo principal que necesita una familia para pensar en la casa propia es la posibilidad del ahorro. Ya sea para adquirir la vivienda o para contar con un sobrante del sueldo para poder pagar un crédito. Aquí vemos que en Argentina no hay ni posibilidad de ahorro ni crédito accesible. Nuevamente, el único responsable es el modelo estatista que Tenembaum no critica. Al llevar al Estado a las dimensiones que tiene el argentino, el dinero de los impuestos (que son lo suficientemente altos) no alcanza, entonces se recurre a la máquina de imprimir billetes. El periodista en cuestión, jamás repregunta o incomoda a ninguno de sus entrevistados que manifiestan estupideces como la “multicausalidad” del problema, teoría que va en contra de toda la evidencia histórica de la humanidad, desde el Edicto de Diocleciano a nuestros días. Cuando se imprime dinero para solventar los gastos de la burocracia, la moneda pierde su valor. Aquí suceden dos cosas: la gente pierde posibilidad de ahorro, escapa del peso y no pone el dinero en los bancos a mediano o largo plazo (sin contar el trauma que también nos dejó el Estado con sus saqueos recientes). Mientras haya más ahorro, las tasas de interés serán más razonables y el crédito más accesible. El progresismo vive haciendo campaña para las ideas que generan descapitalización, fuga, imposibilidad de ahorro e inevitabilidad de la vivienda propia. Aunque el colega no lo sospeche, sus ideas (que seguramente las tiene con la mejor intención) llenan las villas de gente y multiplican la pobreza.

Los “despidos” y planes sociales: con estas cuestiones vemos como aflora el voluntarismo adolescente de la socialdemocracia progresista. Como dijimos, el Estado argentino está sobredimensionado. En parte, estos gastos tienen que ver, lógicamente, con el personal y sus dependencias. Pero aquí, como bien enseñó Bastiat con lo que se ve y lo que no se ve, la dicotomía no es mantener todo como está o no. Mantener este estatismo, significa, entre otras cosas, la pérdida de empleo en el sector privado y la falta de creación de nuevos puestos de trabajo. Pero si se cierra una dependencia pública y 100 personas quedan en la calle, eso es un fenómeno tangible. Ahora, la Pyme que cerró y dejó la misma cantidad de personas sin empleo, o la que no se creó para absorber otras, parece una abstracción demasiado complicada para los que no quieren cambiar nada. Aunque sea políticamente incorrecto decirlo, todas las personas que dependen del Estado (en las versiones nacionales, provinciales y municipales) no podrán seguir haciéndolo y los planes sociales deben ser reducidos o eliminados. O se hace de mala manera, o se busca cómo encontrar una transición menos traumática. Por ejemplo, privatizando las empresas públicas con la condición de mantener al personal, utilizando los actuales endeudamientos para pagar indemnizaciones en lugar de gasto corriente o generando la reforma en el sector privado que permita una rápida absorción de los eventuales desempleados. Que hay que reducir el gasto es un hecho y debe hacerse en simultáneo a la liberación de las energías productivas del sector privado. Es un tema delicado, pero debe ser abordado con responsabilidad, seriedad y urgencia y no con voluntarismo adolescente. Dadas las características corporativas, es probable que haya que hacerlo en un período presidencial de cuatro años. No hay espacio para un «gradualismo» más extenso que ese. En 2003, cuando la necesidad de la corrección era mucho menor, Tenembaum fustigó al excandidato a presidente Ricardo López Murphy y compró los espejitos de colores de Néstor Kirchner. La actitud es la misma hoy con Bullrich y Milei. Si repite la perspectiva a futuro, el escenario de acá a unos años será más dramático todavía. Lamentablemente, sus prejuicios ideológicos parecen no permitirle la sinapsis necesaria entre los problemas que bien señala y sus causas.

Los mapuches: finalmente, este es el tema más sencillo. Para empezar, la cuestionable frase “usar al Ejército para perseguir mapuches en el sur”, no es un error conceptual sino una mentira. Los políticos que está mencionando no plantearon utilizar las fuerzas para “perseguir” a nadie, sino para liberar las propiedades privadas usurpadas y evitar que se siga atentando contra maquinaria de las empresas de la zona. Los autodenominados mapuches ya dijeron que quieren echar a los “capitalistas”, que no reconocen la soberanía nacional, ni siquiera la autoridad del presidente Alberto Fernández. Lo único que podría discutirse aquí es la utilización del Ejército por las cuestiones legales de asuntos de seguridad interior. Sin embargo, hasta es válido el punto que las organizaciones puedan considerarse como un agresor externo y terrorista. No es una conclusión mía, sino las premisas de las mismas organizaciones mapuches que no reconocen ni la propiedad ni el territorio argentino. Ahora, si considera que la propiedad privada puede ser vulnerada de esta manera y que no hay que utilizar la represión del Estado cuando no hay alternativa, la “extrema derecha” sería la Constitución Nacional del ultraderechista Juan Bautista Alberdi.