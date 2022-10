Si algo cambió en el mercado de la música en los últimos años fue el fin de la exigencia de publicar un álbum para lanzar un simple. Desde las plataformas virtuales, la venta de tracks individuales por internet, los videos en YouTube, las discográficas y los artistas llegaron a la conclusión que no hace falta grabar diez canciones para un lanzamiento con toda la pompa. Queen nunca había incursionado en este modelo, hasta ahora. Con Face it alone, y ninguna canción nueva más, la mítica banda británica le puso la frutilla de la torta al lanzamiento de un box set conmemorativo del disco The Miracle, que verá la luz muy pronto.

Aunque la canción fue anunciada para el jueves, y solamente se adelantaron unos segundos en las redes oficiales, una radio francesa lo emitió esta tarde. Probablemente lo haya hecho sin pedir permiso, por lo que no se descartarían acciones legales por parte de la discográfica. Las estaciones reciben días antes las copias promocionales, que luego buscan los coleccionistas, pero con la notificación de la fecha de salida bien aclarado. RFM lo transmitió igual y el tema ya se filtró en internet.

¿Cómo es la canción? Ya la voz inigualable de Mercury hace de cualquier pista algo digno de ser escuchado y disfrutado. Los sonidos de teclados, la batería y la guitarra son bien representativos de Queen por aquellos días. La grabación tuvo que haber tenido lugar a finales de 1988. The Miracle vio la luz en mayo de 1989, pero la banda tuvo una fructífera producción en el estudio de grabación preparando el álbum. El último lanzamiento había sido en 1986 (A kind of magic), por lo que el reencuentro de los cuatro músicos fue una explosión de creatividad y abstinencia.

Face it alone es una de las canciones que finalmente no fue de la partida para el disco de las caras fusionadas. Sin embargo, esto no quiere decir que se trate de un tema digno de ser considerado “descarte”. Es que, todo lo que grabaron Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, ya tiene un nivel particular como para considerarlo “descartable”.

The Miracle, que ahora volverá a las disquerías con un box set de colección, tuvo solamente diez canciones por un tema de concepto artístico. La producción tuvo varios “lados b” muy interesantes, incluso hasta superiores a algunos temas que fueron parte de la placa que vio la luz. Hijack my heart, Stealin´, My life has been saved o Too much love will kill you (las últimas dos vieron la luz con Made in heaven en 1995) son algunos de los temas que quedaron afuera, o salieron en singles, pero que tranquilamente podrían ser parte de cualquier disco.

«Encontramos una pequeña joya de Freddie que nos habíamos olvidado”, dijo Taylor en una entrevista radial con relación a la canción. Pero la «pequeña joya» requería algo de trabajo. May reconoció que “a simple vista” pensó que no se podía rescatar el material apropiado para el standard de un tema de Queen. Sin embargo, junto a los ingenieros de sonido, lograron “una canción movilizadora”.

“In the end…in the end, you have to face it alone”, dice la voz inmortal del cuarteto británico, que sigue batiendo récords a más de tres décadas de la desaparición física de Mercury. Sobre todo, luego de la película Bohemian Rhapsody, que consiguió cuatro estatuillas de la Academia. Por lo que se escucha en la canción que se filtró hoy, no habría nuevas grabaciones de los músicos. Todo parece indicar que Face it alone ha sido el producto de lo que May y Taylor pudieron ordenar de aquellas grabaciones, de los días que se enteraron que Mercury estaba muriendo de sida.

Cuatro minutos, una introducción oscura, un Mercury que por momentos murmura, el sonido tan único de la guitarra de May… y una verdad tan inevitable como la muerte: que al final, al final, todos deberemos enfrentarlo solos. Face it alone, estará sonando el jueves 13 de octubre y veremos si Queen puede lograrlo una vez más.