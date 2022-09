Aún no hay ningún proyecto en mesa de entradas, pero todo puede cambiar en cualquier momento. El oficialismo, complicadísimo en todas las encuestas, está dispuesto a eliminar el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, que podría darle al kirchnerismo un golpe de KO antes de las elecciones. Sin embargo, no se avanzaría hasta no corroborar si tienen los votos suficientes como para garantizarse el éxito. En lo que sería otra votación ajustada, todos los reflectores están puestos sobre el libertario Javier Milei. Espert y López Murphy, ya dijeron que votarán en contra.

En la tarde de ayer, el exministro de Defensa y Economía realizó una declaración conjunta con el referente de Avanza Libertad. Desde el Congreso, ambos adelantaron que no piensan convalidar ninguna de las dos agendas que impulsa el gobierno. “Hemos estado coordinando nuestras posiciones que vamos a adoptar en el Parlamento. Ante el menor indicio que se quiera cambiar el régimen electoral y abolir las PASO, nosotros vamos a votar para sostenerlas. O sea, en contra de cualquier proyecto que en el año político quiera modificar arbitrariamente las reglas electorales”, señaló López Murphy.

Por su parte, Espert manifestó que también están de acuerdo en rechazar el aumento del número de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Para el diputado liberal, la iniciativa tiene como finalidad “infectar” al máximo tribunal, con el fin de “garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner”.

Los diputados liberales han tenido hasta el momento una buena relación en el Congreso, por lo que no sería descabellado que formen parte del mismo armado electoral para 2023. La atención de Espert está puesta en la provincia de Buenos Aires, mientras que López Murphy sigue recorriendo el país junto a su espacio, Republicanos Unidos, para presentar listas de candidatos en varias provincias.

Nos reunimos en mi despacho de Diputados con @rlopezmurphy de @rep_unidosAR @repunidosCABA @RU_PBA y acordamos rechazar tanto la ampliación de la Corte Suprema como la suspensión de las PASO. No pasarán. pic.twitter.com/ziiJi9a53s — José Luis Espert (@jlespert) September 27, 2022

La presión sobre Milei

Sólido en las encuestas, el referente libertario, y su compañera de bancada Victoria Villarruel, todavía no se han expedido sobre la posición ante la eventual eliminación del sistema de primarias. Desde el grupo parlamentario, aseguran que, sin un proyecto presentado, no tiene ningún sentido la discusión.

Sin embargo, los medios más afines a Juntos por el Cambio ya lo pusieron como el eventual responsable del éxito o del fracaso de la iniciativa del kirchnerismo. La estrategia es clara: presionar al diputado libertario, para instalar la idea que Milei podría “hacerle el juego” al kirchnerismo.

La situación de Milei es tan sencilla como complicada. Sin internas en La Libertad Avanza, le sobrarían los argumentos en lo concreto para votar por la eliminación de las PASO. Pero, una posición en este sentido sería tan congruente con su discurso como difícil de explicar ante la opinión pública “antikirchnerista”, que muchas veces es tan básica como la platea oficialista. Quitar al Estado de las primarias, que deberían ser privadas, y eliminar la instancia, para que dependa de cada partido o frente dirimir sus diferencias, sería incluso la posición natural de los legisladores liberales. Tanto por los argumentos fiscales como políticos. Es más, incluso tendría en su favor el antecedente que el macrismo quiso eliminarlas en el pasado, cuando la reforma estaba en sintonía de sus intereses.

Sin embargo, como ya aprendió Milei a los tumbos en la política con la polémica sobre el eventual mercado de órganos, cuando en la opinión pública se planta una idea (que puede no ser cierta o incluso mal entendida), mejor dejarla pasar que intentar refutarla con argumentos, aunque se tengan. Si en algo coinciden los estrategas políticos es que, en campaña, no se puede “explicar” absolutamente nada que se haya hecho carne en la mentalidad del electorado. Y todo el arsenal mediático de Juntos por el Cambio estará dedicado a que no haya demasiado espacio para discutir muchos argumentos en el marco de este debate.