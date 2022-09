Bajada la espuma del fenómeno que generó el supuesto intento de atentado en la puerta del domicilio de la vicepresidente argentina, continuó el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz, denominado “causa Vialidad”. Como era de esperar, la defensa de Cristina Kirchner habla mucho, pero no puede refutar ninguno de los argumentos de la fiscalía, que pidió doce años de prisión para la acusada.

Durante el fin de semana, CFK anticipó desde sus redes sociales una presentación histórica de su abogado Alberto Beraldi. “Mañana, a partir de las nueve horas, seguí mirando y escuchando cómo el Dr. Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. ¡Algo nunca visto! Va a demostrar la farsa de los fiscales”, adelantó la vicepresidente desde su cuenta de Twitter.

En un comentario anterior, Kirchner había pedido a sus seguidores que busquen en sus redes el alegato de su abogado, ya que consideraba que Clarín y La Nación, que transmitieron a los fiscales, podrían cambiar el criterio y no difundir la presentación de Beraldi. Como era de esperar, ambos medios compartieron en su página principal los alegatos de la defensa. Lo único que faltó en la presentación, fueron los argumentos del abogado para pedir la absolución de la defendida.

¿Qué dijo Beraldi? Poco y nada sobre las cuestiones de fondo. Insistió con los argumentos políticos y comparó a Cristina Fernández de Kirchner con Juan Domingo Perón, ya que en 1956 también la justicia argentina lo procesó por asociación ilícita. El núcleo de su argumento central fueron los temas técnicos relacionados con las asignaciones de las obras, responsabilizando a las instancias inferiores y hasta al Congreso Nacional, por no cuestionar los privilegios que recibió Lázaro Báez. Beraldi, que no puede negar la irregularidad absoluta alrededor de Austral Construcciones, pretende convencer al tribunal que no hay evidencia suficiente como para relacionar a Kirchner personalmente con el descomunal desfalco.

El abogado liberal Pablo Torres, que comentó el proceso desde su punto de vista profesional, consideró que la estrategia de la defensa de Cristina Kirchner es correcta en lo «técnico», pero considera que no sería suficiente como para desligar a la vicepresidente de las graves acusaciones en su contra.

La defensa técnica de Cristina apunta a que la fiscalia no logro probar los hechos con la certeza necesaria en vez de confrontar prueba de la acusación con prueba de la defensa. Es un planteo técnicamente correcto pero no creo que le alcance, para mi se logro probar el hecho. — ABDON (@AlberdianoArg) September 20, 2022

Para la exvicepresidente de la Unidad de Información Financiera y especialista en delitos de lavado de dinero, María Eugenia Talerico, el abogado de CFK tuvo expresiones «inexactas», sobre todo ante el argumento que la vicepresidente ya había sido juzgada en Santa Cruz por alguno de los hechos que se le imputan. En su opinión, el empresario Lázaro Báez «fue creado» para recibir la fortuna que terminó «confundiéndose» con el patrimonio de la familia Kirchner.