Al Bundy, de Married with children, es un hombre vencido por la vida, agotado, que sufre la coyuntura diaria como a su familia, conformada por su mujer y sus dos hijos. Aunque la serie original estaba formada por un sólido reparto, poco tenía que ver con la idiosincrasia argentina, por lo que aquí pasó desapercibida. Su protagonista se parece más a un Homero Simpson que uno de nosotros. Sin embargo, el Pepe Argento de Guillermo Francella nos identifica y representa muchísimo más. Nos encontramos como argentinos en las situaciones y las reacciones del personaje, su familia y sus vecinos. Es por esto que, aunque no tenga demasiado que ver con la versión original, Casados con hijos fue mucho más exitoso que Married with children.

El éxito de las repeticiones televisivas y la constante viralización en internet de los mejores segmentos hicieron que el programa retorne en formato de obra teatral con su elenco original. Bueno… casi todo el elenco. Érica Rivas no retornará en el papel de la esposa de Marcelo de Bellis, los vecinos de los Argento. En un primer momento hubo un gran misterio ya que, luego de empapelar el teatro con la foto de todos los actores, un día se cubrió de negro el espacio de María Elena. ¿Qué pasó?, se preguntó la prensa que salió a consultarles a Rivas, al resto del elenco y a la producción.

En un primer momento, la actriz manifestó simplemente que la habían “echado” y que su ausencia no tiene que ver con su voluntad. Sin embargo, sus excolegas y los productores rompieron el silencio contando otra versión, llevando a Rivas a dar más explicaciones.

Según las declaraciones de todos los protagonistas, Rivas cuestionó los guiones desde una perspectiva feminista, asegurando que ya no debe hacerse humor de la misma manera que hace casi dos décadas. Todo parece indicar que sus reclamos y propuestas no coincidían con el rumbo del proyecto, por lo que la producción y el elenco decidieron continuar sin ella. Lo insólito de la situación es que el cruce entre Francella y Rivas terminó pareciendo una de las tantas peleas en la pantalla de Pepe y María Elena. “Me dijo feminazi”, protestó la actriz que le dio vida a la némesis del padre de familia en la serie.

Finalmente, Jorgelina Aruzzi estará en el rol de la mujer de Dardo Fuseneco, pero dando vida a un nuevo personaje. La historia continuará, seguramente con gran éxito, mientras que la prepotencia del feminismo se quedará con una lección: que las feministas militantes, no solamente no representan a todo el mundo, sino que ni siquiera representan a la mayoría de las mujeres.