“Borrá todo”, le escribió Agustina Díaz a Brenda Uliarte. Sin embarog, todo había quedado registrado en el teléfono y hoy, la que puede ser finalmente acusada como la autora intelectual, escuchó las pruebas en su contra. “Mandé a un tipo para que la mate”, le dijo Uliarte a Díaz al momento de los hechos. “El tipo” es Sabag Montiel, el brasileño de 35 años, que apuntó sobre Cristina Fernández de Kirchner, sin poder realizar el disparo fatal. Todos están detenidos y complicados por los registros telefónicos.

Díaz estaba agendada en el teléfono de Uliarte como “Amor de mi vida”. Por el contenido de los mensajes, todo parece indicar que tendrían una relación amorosa. En los registros, los primeros intercambios que se relacionan con la idea de un atentado contra CFK datan de hace unos meses. El 4 de julio de este año, la que hasta hace poco era indicada por los medios como la pareja de Sabag Montiel, le había dicho a Díaz que se animaba a pegarle un tiro a la vicepresidente. “Me sobran los ovarios”, le dijo. “Por eso te amo”, le respondió su interlocutora.

“Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina. Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo”, habría dicho Uliarte a Díaz antes del ataque fallido. La insólita analogía con el Libertador, José de San Martín, tuvo lugar pocos días después del aniversario de su muerte: el 17 de agosto.

-“¡Qué hija de puta! Se metió adentro antes que le meta el tiro”, escribió Uliarte. -“¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?”, le respondió “Amor de mi vida”.

Según quedó en los registros, Uliarte le habría contado que planeó el atentado y que mandó a un tipo “para que la mate a Cristi”. El mensaje que recibió de Díaz puede haber sido el primer contacto con la realidad que tuvo la supuesta instigadora intelectual, que quiso representar la reencarnación de San Martín: “¿Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter? Te van a buscar por todos lados si se enteran que sos cómplice de la muerte de la vicepresidente”, le respondió ella.

Poco después Uliarte brindaba por televisión entrevistas, donde se mostró como la supuesta pareja de Sabag Montiel, asegurando que nada tuvo que ver con los hechos del jueves 1 de septiembre.

Las conversaciones complican ahora a Sabag Montiel, a Uliarte, pero también a Díaz, que según parece, estaba ya al tanto de los planes de la que podría ser la autora intelectual del ataque. “Brenda es fabuladora, fantasiosa, delirante y manipuladora”, aseguró hoy en los tribunales de Comodoro Py. “Puse eso para seguirle la corriente”, declaró.

