A raíz de las noticias que han surgido en torno a la salud de la reina Isabel II, se ha hablado del procedimiento que se llevará a cabo en caso de que fallezca, ésta se ha denominado cómo la “Operación London Bridge”, la cual ya fue aprobada y supervisada al detalle por la propia monarca. En medio de los rumores de su muerte, crecen las dudas sobre si el operativo de la corona ya está en funcionamiento. Repasamos los principales aspectos del despliegue descomunal que existe para cuando se produzca el deceso de la Reina del Reino Unido.

Lo primero que ocurrirá será la suspensión de las actividades en las legislaturas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Luego, la página web de la familia real mostrará el negro de luto, con un breve parte de prensa confirmando el fallecimiento de Isabel II,Q. Los medios oficiales tendrán prohibido comunicar cualquier contenido informativo catalogado como “no urgente”.

La primera declaración pública estará en manos del primer ministro. Los funcionarios del gobierno podrán recién emitir comentarios públicos luego de la manifestación del premier. Luego tendrá lugar una transmisión oficial a cargo del príncipe Carlos. El evento religioso inicial será en la Catedral de St. Paul en Londres.

Al segundo día, comenzará un proceso de diez jornadas, que terminarán en el funeral de Estado en la Abadía de Westminister. La proclamación del rey Carlos tendría lugar a las 10 de la mañana del primer día de homenajes. Ya como titular de la corona, Carlos recorrerá el país. Las procesiones ante el féretro tendrían lugar durante ocho días. Se decretarán nueve de luto.

Lo que podría estar sucediendo en este momento son las comunicaciones a los principales funcionarios de gobierno como el primer ministro y el secretario de Gabinete. La información será para todos ellos la misma: “Acabamos de ser informados de la muerte de Su Majestad la Reina. Se requiere discreción”.

También recibirán un correo electrónico respaldatorio de la información. Una vez que sean recibidos, las banderas se bajarán a media asta.

