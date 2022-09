En cualquier país del mundo, esta noticia sería mucho más sencilla. Sería lo que está escrito a estas horas por todos los portales en Argentina. “Un hombre atentó contra Cristina Fernández de Kirchner, le apuntó con un arma en la cabeza y afortunadamente el disparo no salió”. Sin embargo, dudo. Dudo todo. No me llamaría la atención que eso haya sucedido, ya que es lo que vieron mis ojos, pero, se trata del kirchnerismo, en su momento máximo de desesperación. Y como todos decíamos hasta ayer, son capaces de hacer cualquier cosa. Con esto no estoy suscribiendo a la tesis del auto-atentado, que tanto se comenta en las redes sociales con palabras como “humo”.

Aclaro que no estoy opinando ni en nombre del medio, ni siquiera como periodista. Soy un argentino confundido. Que no entiende nada. Que no tiene la más pálida idea del motivo por el cual el presidente salió por cadena a informar sobre el feriado nacional que tendrá mañana. Alberto Fernández habló de “odio” y enfrentamiento político. “Es el hecho más grave desde la recuperación de la democracia”, aseguró. ¿Quién le dijo que no se trató del accionar de un loco aislado? En teoría el atacante está detenido, y recién se están haciendo las primeras pericias. Pero el kirchnerismo aprovecha la situación para hablar de un enfrentamiento político, mientras que nadie en su sano juicio quiere ver a la vicepresidente muerta. Lo que merece es un juicio justo y una condena si es oportuno y necesario.

Por lo pronto, Argentina está absolutamente revolucionada. El país está en un feriado nacional, para que, según el presidente, la gente piense la importancia de la paz social. Miente descaradamente. No hizo otra cosa que terminar de enrarecer el ambiente. Los argentinos, incluso los antikirchneristas, no atentamos contra la vicepresidente. No tenemos que reflexionar absolutamente nada. Tenemos que trabajar, ir al colegio y cumplir con nuestras obligaciones como todos los días. Ahora mismo, todos se están preguntando si deben ir mañana a sus empleos o mandar a los niños al colegio. Argentina es un manicomio a cielo abierto.

Todo es una locura. Por eso dudo. Dudo todo. No se que pasa y no tengo vergüenza en reconocerlo. No tengo la culpa. Nos enloquecieron ellos.