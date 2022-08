En teoría, las diplomacias del exterior no interfieren activamente en la política doméstica de los lugares donde tienen sus representantes. Sin embargo, la realidad pasa por otro lado. Aunque la mayoría de las veces, las opiniones, acciones, y a veces hasta las intervenciones, son bastante sutiles y detrás de bambalinas, en otras oportunidades todo se hace explícito. Incluso frente a las cámaras.

Esta tarde, en la décimo novena edición del Consejo de las Américas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Embajada de los EEUU en Argentina le dio un fuerte mensaje público a la oposición. Mientras que el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta dijo que piensa armar una coalición para las elecciones del próximo año, el embajador Marc Stanley le manifestó su discrepancia. Él considera que las urgencias del país no pueden darse el lujo de esperar por un armado político, que debería estar desarrollándose ya mismo.

Cuando le tocó el uso de la palabra, el intendente capitalino aprovechó la oportunidad para dar lo que fue un discurso de campaña. “Seguramente ya me escucharon decir esto muchas veces, pero el próximo gobierno de la Argentina tiene que ser un verdadero gobierno de coalición. Un gobierno que marque un punto de inflexión en la historia de decadencia de la Argentina y que, por primera vez en décadas, trace un rumbo que se sostenga en el tiempo por muchos años”, dijo Rodríguez Larreta.

Para que no queden dudas de sus intenciones personales, el jefe de Gobierno porteño reconoció que él sueña “con ser parte de ese equipo”, que logre revertir la paupérrima situación actual. Sin embargo, Stanley, al momento de su discurso, dijo que había algo de lo que dijo Larreta con lo que no estaba de acuerdo.

“Todas las personas con las que hablé están de acuerdo que, en la explotación de estos tres mercados, el petróleo y gas, ganado y agricultura y los minerales está la respuesta. Cómo llegarán a ella. Una vez que un lado u otro tome el control tras las elecciones de 2023, mi sugerencia, y no les estoy diciendo qué hacer… lo que me encantaría ver es a alguien que ame a la Argentina, que vea el potencial que hay aquí. Es hora de que trabajen juntos ahora mismo. No esperen 16 meses. Hoy es el día de hacer esto”, dijo el embajador norteamericano.

“Un gran chance para asociarnos”

Stanley también se refirió a la situación de la Argentina y los Estados Unidos tras la “injustificable invasión” de Rusia a Ucrania y dijo que ambos países deberían fortalecer sus lazos. «Es un gran chance para nosotros asociarnos con este país para poder ayudar a la Argentina con la infraestructura y que la Argentina pueda levantar la economía del petróleo, el gas y la agricultura, tanto como el litio y otros minerales. Así que podemos asociarnos juntos para alimentar y abastecer de energía al mundo», señaló el diplomático.