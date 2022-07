Hay cantantes que a lo largo de su vida mantienen sus aptitudes vocales y brindan memorables conciertos toda la vida. También muchos talentosos guitarristas, tecladistas y bajistas mantienen el toque y algo del virtuosismo de las mejores épocas, llegando a la tercera edad. Pero seguir tocando rock and roll, en la batería, en shows de más de dos horas de duración a los 73 años… no es para cualquiera. Roger Taylor, que acaba de finalizar una gira europea con Queen y Adam Lambert de 36 fechas, todavía tiene cuerda para rato.

Repasamos cuatro curiosidades del baterista de Queen, que nació un 26 de julio de 1949 en el Reino Unido.

La segunda voz de Queen

El legendario baterista fue la principal voz de apoyo de Freddie Mercury en todos los conciertos en directo. Aunque Brian May también hacía coros, cuando el fallecido cantante se lucía con sus líneas más graves, Taylor complementaba y armonizaba con sus notas más altas, que se llevaban a la perfección con la voz de Mercury.

Además de cantar en vivo la clásica I´m in love with my car desde la batería, Taylor grabó la voz principal en muchos temas de Queen en estudio. Modern times of rock and roll, The loser in the end, Tenement Funster, Drowse o Hijack my heart son algunos de los títulos compuestos y cantados por el baterista.

Compositor de grandes éxitos

Aunque en el imaginario colectivo, Freddie Mercury fue el gran compositor de Queen, lo cierto es que los cuatros miembros de la banda aportaron a la hora de escribir exitosas canciones. Taylor contribuyó con letra y música con varios clásicos de la banda como Radio GaGa, A kind of magic o Heaven for everyone. Aunque salieron firmadas como Queen, Taylor es el mayor responsable de temas como Breakthru, Under pressure o These are the days of our lives.

El solista más prolifero de Queen

Por lejos, Taylor fue el integrante del cuarteto inglés que más trabajos en solitario realizó. Fue el primero en explorar este camino con un single en 1977 y en 1981 lanzó su primer disco llamado Fun in space, donde toca todos los instrumentos. En 1984 grabó Strange frontier, y en la década del noventa, luego del fallecimiento de Mercury, lanzó Happiness? y Electric Fire. Recientemente, en 2013 editó Fun on earth y el año pasado, Outsider. También lanzó el recopilatorio Best en octubre de 2014.

Junto a Spike Edney, tecladista de Queen en vivo desde 1984 hasta la actualidad, formó el conjunto The Cross, con el que grabó tres álbumes de estudio. Shove it (1988), Mad bad and dangerous to know (1990) y Blue rock (1991).

Miembro fundador de Queen

Como bien se vio en la película Bohemian Rhapsody, que tiene demasiadas licencias artísticas que no le hacen honor a la verdad histórica, los que fundaron el super grupo fueron Brian May y Roger Taylor. Los dos mismos integrantes que hoy continúan con el legado de Queen en vivo. Hacia finales de la década de los sesenta, junto a Tim Staffel, el guitarrista y el baterista formaban un trío llamado Smile. El cantante y bajista decidió abandonar la banda y tiempo después se sumó Mercury. Luego de probar con varios bajistas sin mucha suerte, John Deacon apareció en 1971 y dos años después editaron el disco debut.