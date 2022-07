“Antes de despedirme, me gustaría decirles que el fútbol sigue siendo el deporte más lindo y más sano del mundo. Y sí, no les voy a mentir. Estoy ilusionado con el próximo mundial como todos ustedes. Espero que el fútbol nos vuelva a dar una alegría a los argentinos. Ojalá que podamos volver a festejar como en el ochenta y seis. Nos lo merecemos. Y les pido un favor… no me olviden. Porque yo a ustedes, los llevo en el corazón”.

La voz es la de Maradona. La imagen, del hombre que habla con la camiseta de la selección argentina desde el cielo digital, también. Pero no es Maradona, porque Maradona se murió solo, desposeído de sus facultades básicas, en una casa quinta alquilada lejos de su familia, rodeado por un entorno de improvisados “médicos” y un abogado que se había hecho de su firma y sus derechos. Los que advertíamos que todo era una locura que iba a terminar muy mal éramos señalados con el dedo, casi como “antipatrias”. Los que festejaban a un hombre ido en todos los estadios del país, sin advertir el grave peligro de muerte que corría, hoy siguen siendo parte de un circo tétrico. Ahora ya necrofílico.

En vísperas del próximo mundial de fútbol en Catar, donde la Argentina campeona de América es fuerte candidata, el mercado maradoniano lanzó una nueva iniciativa: el “Tango D10s”. Se trata de un avión homenaje, que recorrerá varias ciudades del mundo antes de la Copa del Mundo. Además de estar en Brasil y los Estados Unidos, la aeronave visitará la ciudad de Nápoles, Italia, donde el exjugador es más venerado que incluso en la Argentina. El Tango D10s también estará presente en un “Partido por la Paz”, organizado por el Vaticano en Roma, antes de partir rumbo al mundial.

La muestra, que incluye todo el merchandising y hasta patio de comidas en las inmediaciones del avión, no se limita a ofrecer al público las camisetas y los botines que el mejor jugador del mundo utilizó en sus años de gloria. El sistema de inteligencia artificial que se usó para publicitar el proyecto, mostrando a Maradona despidiéndose desde el cielo, les ofrecerá a los visitantes la oportunidad de interactuar con “el 10”.

Aunque estas nuevas posibilidades que brinda la tecnología se lucen en las producciones cinematográficas (recientemente Val Kilmer pudo recuperar la voz para la secuela de Top Gun y el fallecido Harold Ramis “retornó” para la última entrega de los Cazafantasmas), el público sabe que se trata de fantasía e ilusión. El Maradona que se despide desde el cielo y le habla a sus fans, a más de uno le puede parecer un invento de mal gusto.

Además de escuchar la voz del exjugador dentro del avión mediante el sistema de inteligencia artificial, la experiencia también permite «enviarle un mensaje» grabado. Es que se recopilarán los audios grabados de las personas y serán lanzados en un satélite al espacio, donde estará en órbita por tiempo indefinido. El mismo podrá ser monitoreado por los seguidores desde la Tierra.