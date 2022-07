Por ahora, la llegada de Silvina Batakis no pudo frenar la crisis de confianza que generó la sorpresiva salida de Martín Guzmán. Es que, si uno ve las declaraciones de la flamante funcionaria, que se desempeñó en el pasado como ministra de Economía de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, es para preocuparse. Como para tratar de generar algo de certidumbre en su primera semana, la economista señaló que no era partidaria de mantener el déficit fiscal. Lo que no dijo es como piensa corregir el rojo. Con sus antecedentes, parece ser mucho más esperable un impuestazo que un ajuste del gasto.

Ante la falta de empatía con las penurias del sector privado, más de un analista expresó durante los últimos años que los funcionarios y legisladores “deberían haber pagado algún sueldo” antes de asumir en el cargo. Con Batakis, parece que la desconexión con la economía real se profundiza: no solo no emprendió en su vida, sino que, por lo que dice su currículum, se desempeñó exclusivamente en el ámbito estatal. Es decir, mientras las últimas crisis del país sacudieron a los mortales sin privilegios, ella nunca tuvo ningún sobresalto en sus finanzas personales.

Batakis empezó su carrera en pleno “neoliberalismo” noventista. Allá por 1992, arrancó su labor como “asistente técnica” en la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Tras dos años en el cargo, fue a desempeñarse en la Universidad Nacional de La Plata, también como “asistente técnica” en el “Plan director de agua potable y saneamiento” para el conurbano bonaerense. Luego de unos meses, pasó al ámbito del gobierno nacional, más precisamente a la secretaría de Minería e Industria.

Entre 1996 y 2001 fue “coordinadora y directora provincial” de asuntos económicos en el ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. La crisis 2001-2002 mucho no la afectó, ya que siguió trabajando sin interrupciones como “asesora en la subsecretaría de relaciones con las provincias”. Cuando comenzó a gobernar Néstor Kirchner, ella ya contaba con más de diez años de carrera y se desempeñaba como “presidente del Centro de Estudios Federales”.

Durante los primeros años del kirchnerismo, hasta convertirse en ministra de Economía de la provincia, tuvo siete cargos distintos. “Investigadora”, “asesora”, “representante”, “jefa de Gabinete de asesores”, y todos puestos distantes a la redacción de un currículum y a una cola en la vereda a primera hora de la mañana. Luego de sus cuatro años junto a Daniel Scioli, ni la llegada del macrismo la llevó al sector privado. Entre 2016 y 2019, Batakis tuvo dos empleos: Asesora del directorio del Banco Ciudad con Horacio Rodríguez Larreta y asesora en la intendencia de Florencio Varela. Desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, ella se desempeñaba como “Secretaria de Provincias” en el ministerio del Interior de la Nación.

Silvina Batakis ya tiene 53 años. Tiene 30 años de carrera, por lo que, dentro de 7, con los aportes que ya tiene, podría pedir su jubilación. Como ministra de Economía seguramente no tenga demasiada continuidad, paero al menos el puesto le dejará unos meses de aportes para no interrumpir su legajo. Habrá que ver si luego decide experimentar, antes del retiro, el vértigo de la experiencia del mundo real y la economía del sector privado. Seguramente no lo haga.