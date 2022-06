“Hay una particular indicación sobre Gholamreza Ghasemi, uno de los tripulantes, que tiene un homónimo con participación en los Quds, en la condición de homónimo, no de otra cosa”. Con la seguridad de siempre, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de Argentina, había asegurado recientemente que en el avión iraní retenido en el país no había nadie vinculado con la «Guardia Revolucionaria». Para el funcionario de Alberto Fernández, todo se trató de un malentendido, ya que esta persona tendría el mismo nombre que el miembro de la organización reconocida como terrorista por los Estados Unidos. Sin embargo, esta mañana lo contradijeron de manera contundente desde Paraguay.

En una entrevista radial para un medio de su país, Esteban Aquino, de la Secretaría Nacional de Inteligencia paraguaya, aseguró que el Ghasemi que está retenido en Buenos Aires es la misma persona que figura en la lista de los miembros de la Fuerza Quds. No otra persona. “Él ha estado acá. Estuvo en nuestro territorio y es algo que sigue abierto en investigación”, aseguró el funcionario, que no tiene ninguna duda sobre la identidad del iraní. “La presencia de esa persona, de acuerdo con lo que sabemos y confirmaron agencias aliadas, es que se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda. No es parecido, homónimo ni nada. Es preocupante”, resaltó.

“Sabemos que existen países que financian y patrocinan el terrorismo. Nosotros no podemos ser tan ingenuos y no hacer las alertas correspondientes cuando ingresan personas que han estado directamente vinculadas en ese régimen de terror. Ya sea en el transporte de materiales, de tecnología, de armas, etc. Tenemos que precautelar la vida de todos los ciudadanos, en toda la región”, dijo Aquino en la entrevista de esta mañana. De esta manera, el gobierno argentino quedó absolutamente en off side con su insólito argumento.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Aníbal Fernández no es el primer funcionario argentino de alto rango que pasa papelones públicos con respecto al incidente del avión. La semana pasada, el jefe de Inteligencia manifestó que, seguramente, los iraníes le estaban enseñando a tripular el avión a los venezolanos con los que compartían el vuelo. Cuando el periodista le preguntó si lo que decía era información corroborada, Agustín Rossi dijo que no: se trataba de una conclusión suya, basada en el número de tripulantes.

“El avión es iraní”

Con respecto a las dudas sobre si reconocer a la aeronave como venezolana o iraní, el especialista argentino en aeronavegación, Franco Rinaldi, fue contundente: “Si el seguro del avión está a nombre de una empresa iraní, el avión es iraní, aseguró. El experto, que también es dirigente político del espacio de Ricardo López Murphy, señaló que hay responsabilidades locales ineludibles, ya que “no se puede salir del lugar de origen sin aprobación previa” del punto de destino.

PUBLICIDAD

Rinaldi también dijo que existieron presiones de las autoridades locales para cargarle combustible al avión y no descarta que la nave haya estado realizando tareas de inteligencia, ya que apagaron el localizador.