En víspera de la segunda vuelta en Colombia, donde Rodolfo Hernández y Gustavo Petro competirán por la Presidencia, Javier Milei realizó una presentación pública en Bogotá, donde advirtió sobre los riesgos del socialismo. El diputado argentino denominó a esa corriente ideológica como la «enemiga de las ideas de la libertad».

«No dejen que los zurdos les roben la libertad, porque una vez que la pierden es difícil recuperarla», resaltó en su exposición en el Teatro Astor Plaza de la capital colombiana. En la opinión de Milei, las corrientes socialistas operan en conjunto desde la irrupción del Foro de Sao Paulo. Para el diputado libertario «ese fue el origen de la estrategia del socialismo del siglo XXI» que promueve «el marxismo cultural en todo el continente». «El objetivo del máximo es crear la Unión de las Repúblicas Socialistas Latinoamericanas», señaló.

Como suele hacer en sus intervenciones políticas, el referente libertario argentino no dejó de lado los conceptos económicos de sus clásicas «clases públicas». Expuso sobre la teoría del valor y explicó cómo las políticas redistributivas incrementan los índices de pobreza en los países.

«Hay que entender que el socialismo no es un adversario honesto, sino que es el enemigo. No comprender eso implica tomar posiciones tibias que conducen a mayores dosis de socialismo hasta llevarte a la dictadura propia de la izquierda», advirtió Milei.

Eduardo Bolsonaro: «El futuro presidente de Argentina»

Antes de su llegada a Colombia, Milei estuvo en la reunión conservadora del CPAC en Sao Paulo, donde compartió un evento con José Antonio Kast y Eduardo Bolsonaro. Desde sus redes sociales, el hijo del presidente y diputado federal de Brasil subió una foto con el argentino y el chileno y aseguró que tanto Milei como Kast llegarán a las presidencias de sus respectivos países.

Agora no CPAC,o maior evento conservador do mundo,com os futuros presidentes da Argentina @JMilei e Chile @joseantoniokast Ahora en CPAC,el evento conservador más grande del mundo, con los futuros presidentes de Argentina Milei y Chile Kast@laderechadiario@giovannilarosa0 pic.twitter.com/kLpzYIO7GU — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 12, 2022

Conversación con Mauricio Macri

Antes de su gira por la región, el diputado de La Libertad Avanza mantuvo un encuentro virtual por Zoom con el expresidente Mauricio Macri. La reunión se habría realizado por iniciativa del escritor y economista Alberto Benegas Lynch (h), uno de los intelectuales de referencia de Milei.

Aunque no ha trascendido el contenido de la conversación, el encuentro puso nervioso al sector socialdemócrata de Juntos por el Cambio, que no quiere saber nada con un acercamiento con el libertario. Por su parte, Milei ya confirmó que si Macri rompe con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, él no tendría inconvenientes para sentarse a negociar un acuerdo y un plan de gobierno para el período 2023-2027.