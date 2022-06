Algo hay que reconocerle a Andrea Charole, la legisladora peronista de la provincia del Chaco que se hizo famosa en todo el país por proponer que se celebre oficialmente una vez al año “el día del Heavy Metal”. Es que, si otros estilos musicales tienen su conmemoración oficial, ¿por qué este en particular no podría?

“La verdad es que no me esperaba tanto revuelo. Si se conmemora el Día Nacional del Folclore y el Día Nacional del Chamamé, ¿por qué no puede haber un Día del Heavy Metal?”, dice ella. Lo cierto es que tiene razón. Claro, el problema es que no deberían existir estas jornadas a las que hace mención la diputada provincial de 31 años.

Estas conmemoraciones oficiales suelen aparecer en el Congreso Nacional, pero también en todas las legislaturas provinciales y municipales. En Argentina, en cada sesión parlamentaria, se aprueban proyectos de resolución que celebran y conmemoran platos típicos, estilos musicales, así otros tipos de cuestiones, que nada tienen que ver con la finalidad y las necesidades legislativas del país.

Si algo necesita la nación en este momento es un proceso de derogación profundo de leyes. Un método que quite mucho de los estorbos que complican a la sociedad civil. Sin embargo, esto no se hace. Se siguen reglamentando todos los aspectos de la vida privada de las personas y, como si fuera poco, se aprueban estas estupideces, que hasta son celebradas por las publicaciones parlamentarias que reconocen a los diputados que “más trabajan” y más proyectos consiguen aprobar.

“Seguramente la propuesta para muchos es una pavada, pero hay otros tantos que la apoyan. En Chaco hay más de cincuenta bandas que se dedican a este tipo de género musical sobre el que, muchas veces, recae cierto prejuicio porque se los ve con pelo largo, vestidos de negro y con tachas”, señala la joven legisladora.

Por lo tanto, su proyecto, intima al Instituto de Cultura del Chaco a “generar actividades para el desarrollo del Heavy Metal”, con la finalidad que “la sociedad participe de distintos festivales o charlas vinculadas a este género musical”. Pensar que los pobres chaqueños le pagan el sueldo a ella y a sus asesores…

La fecha que propone Charole, quien recibió la visita de un grupo de músicos de Heavy Metal antes de elaborar su proyecto, es el 16 de mayo. Se trata del día del fallecimiento de Ronnie James Dio, cantante de bandas icónicas del estilo como Rainbow y Black Sabbath.