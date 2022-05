En Uruguay pasó lo que tenía que pasar. El Estado, coordinando la producción y la venta de la marihuana legal fracasó rotundamente. En los últimos meses hubo un incremento considerable del narcotráfico y se sucedieron varios episodios de violencia relacionado con las drogas. Ante lo inevitable, la pregunta que quedaba responder era si se avanzaba hacia una desregulación real, o si se retrocedía hacia una nueva prohibición. El presidente, en coincidencia con su agenda económica, se mostró más interesado en explorar el camino liberal.

Luis Lacalle Pou reconoció hoy en una entrevista que su país sufre “mucha presión” por el accionar de las bandas vinculadas al narcotráfico. “La violencia ha aumentado. En este mayo, antes de mediados de mes, tuvimos más homicidios que en mayo del año pasado”, reconoció el presidente. Cabe recordar que, desde el 10 de diciembre de 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la venta y el cultivo de la marihuana por completo. Pero el negocio, desde la plantación hasta la venta, quedó en manos y bajo la regulación del Estado.

Ante el fracaso de la burocracia gubernamental al frente del negocio, Lacalle Pou parece que piensa mantener la libertad de consumo, pero dejando la producción y distribución al sector privado, como debió ser desde un principio.

«Si pienso que tienes que poder tener tu marihuana de manera legal y no ilegalmente, entonces debo votar por eso. Pero yo creo que el Estado no tiene que estar metido en plantaciones y vendiendo las drogas. Ahora estamos tratando de cambiar algunas cosas. No creo en que los Estados cultiven y vendan marihuana. Creo en las personas, los clubes de cannabis o lo que sea que tengamos, que producen su propia marihuana y pueden tener sus propios círculos de consumo fuera del ámbito del Estado», señaló.

Lacalle Pou había dado el primer paso

Aunque el que quedó vinculado al proceso de la legalización (que finalmente quedó bajo la regulación gubernamental) fue el expresidente José “Pepe” Mujica, el que abrió el debate alrededor de la cuestión fue el actual mandatario uruguayo. Hacia finales de 2010, Luis Lacalle Pou, por entonces diputado nacional, fue el primer legislador en presentar un proyecto que proponía legalización y autocultivo de marihuana.