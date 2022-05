“Aunque sabemos que son parte del distinguido grupo del Mercosur, esperamos, sin embargo, encontrar caminos para avanzar juntos”. Hasta Boris Johnson se ríe del bloque proteccionista que sigue el camino del suicidio proteccionista del peronismo argentino. Como ya había avisado Luis Lacalle Pou, Uruguay se cansó y pateó el tablero. El mandatario ya viajó al Reino Unido, visitó al primer ministro y ambos confirmaron, sin eufemismos, que van hacia una agenda de comercio bilateral.

Las autoridades británicas mostraron anoche desde sus redes sociales las imágenes de un encuentro que, aunque era absolutamente predecible, cayó como un balde de agua fría en Buenos Aires. Cabe recordar que Alberto Fernández tuvo varios encontronazos con su par uruguayo con respecto a la apertura del Mercosur hacia nuevos horizontes. Mientras que la posición argentina no ofrece más que excusas para no innovar (la última fue la de la pandemia del COVID-19), las autoridades uruguayas tienen un proyecto diametralmente opuesto. “No venimos a rogar, venimos a decir que queremos jugar en la cancha grande”, dijo Lacalle Pou luego del encuentro.

We are ready to take the UK-Uruguay relationship to the next level, particularly when it comes to trade.

Thank you for coming to Downing Street President @LuisLacallePou 🇬🇧🇺🇾 pic.twitter.com/7VLlVvrd3e

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 23, 2022