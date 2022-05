“Esta es información no pública. Fue un intento absolutamente fallido, pero realmente sucedió. Fue hace como dos meses. Repito, este intento no tuvo éxito. No hubo publicidad sobre este evento, pero se llevó a cabo”. Las palabras pertenecen a Kyrylo Budanov, jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano. ¿De qué habla? De un fracasado intento de asesinar a Vladímir Putin, claro. Según el funcionario, este habría sido uno de los tantos intentos, hasta el momento fallidos, de ultimar al líder ruso.

Según informó el periódico Ukrainska Pravda, habría existido un ataque concreto, llevado a cabo por “representantes de la región del Cáucaso”. Lo que sería los países de la zona del sur de Rusia, más precisamente Armenia, Azerbaiyán y Georgia. En el fallido intento, también habrían participado elementos rusos, justamente de los lugares limítrofes con los países mencionados.

El episodio habría tenido lugar hace dos meses, justo después de la decisión de Putin de invadir Ucrania. Anteriormente, el mismo presidente ruso reconoció en varias oportunidades que existieron intentos fallidos de acabar con su vida, frustrados por el servicio secreto ruso. Sin embargo, ante los últimos acontecimientos, fuentes del Kremlin aseguraron a varios medios de occidente que el mandatario sufre un nivel de paranoia nunca antes visto. Es que no solamente le teme al fuego enemigo. Las sanciones internacionales vinculadas a todo el universo ruso afectaron gravemente a toda la oligarquía postsoviética, que no se encuentra justamente feliz con la invasión que tiene en vilo al mundo.

La idea de terminar con la guerra mediante el asesinato de Putin ya se asumió en varios países durante los meses de la invasión. El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, aseguró que no puede haber solución en Ucrania mientras el líder ruso se encuentre en el poder. Motivo por el cual no titubeó en sugerir la posibilidad de “la eliminación física”. «Ojalá se le pudiera eliminar físicamente para detenerlo. Me parece la única opción”, aseguró el diplomático. En su opinión, si en Moscú se supiera al detalle lo que está sucediendo en Ucrania, Putin ya habría sido derrocado.

En el mismo sentido se expresó el excanciller y exvicepresidente argentino Carlos Ruckauf. El veterano dirigente peronista comparó al mandatario ruso con Hitler y aseguró que la única forma de detener el conflicto en el Este de Europa es “matando” a Putin.