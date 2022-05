“Se lo vamos a repartir para que lo tengan bien escrito”, respondió algo inquieto Marco Lavagna, titular del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), cuando un periodista le preguntó qué pasará con las personas que no fueron censadas. Es que, lo que en otro momento pudo pasar desapercibido, fue expuesto de manera absoluta en las redes sociales. Miles de personas no recibieron la visita del censista y por la actitud de las autoridades todo parece indicar que no fue un fenómeno excepcional.

“Sí, vamos a habilitar una línea telefónica y sí, vamos a habilitar un contacto por mail”, aseguró previamente Lavagna, reconociendo que el Estado necesita que los que no fueron visitados deberán contactarse por sus propios medios. Sin embargo, minutos más tarde, sospechando lo esteril de esta medida, además de engorrosa, el INDEC optó por pronunciarse para informar que se rehabilita el censo online durante una semana más, para aquellas personas que no formaron parte del proceso.

Muchos de los reclamos se hicieron bajo el hashtag “no me censaron”. Además de los divertidos memes con personas que desaparecían de la existencia, como Marty Mc Fly en la primera edición de Volver al Futuro, una de las críticas más leídas fue que se ordenó el cierre total de todas las actividades, para un operativo que expuso demasiadas falencias.

En varios videos se vio también la poca capacitación que tenían muchos de los encargados de la encuesta, que en varias oportunidades se vieron superados por vecinos nerviosos ante diversas circunstancias.

Siendo las 18:15 se multiplican las quejas de argentinos a los que no los fueron a censar. Y ahora el INDEC dice que si no pasó el censista que mandes un mail. Pararon el país, perjudicaron comercios y PYMES, y censaron a medias. Este gobierno es una vergüenza. #CensoNacional2022 — Carlos Eguia (@CarlosEguiaUno) May 18, 2022

¿Soy la única tarada que se quedó esperando al #CensoNacional2022 y la dejaron plantada? Por Dios. Era solo pasar y hacer unas preguntas. Menos mal que no tenían que ganar una guerra a Stalin o algo complicado de verdad…. — Mercedes Colombres 🐍❤️ (@mercolombres) May 18, 2022

19.37 y no pasó el censista. Yo no voy a nacer! #nomecensaron #CensoNacional2022 pic.twitter.com/QcUknVJi1R — Abelha Zum Zum (@AbejaZumZum) May 18, 2022

Desde el INDEC, organismo que perdió por completo su credibilidad en el anterior proceso kirchnerista por la adulteración de datos, se hizo referencia a una “jornada exitosa”, argumentando la implementación del cuestionario digital, que casi 24 millones de personas completaron de manera anticipada. En un principio se había dicho que todo el mundo recibiría igualmente la visita del censista para corroboración de datos, pero, como ocurrió en todo el país, en muchos casos nadie se presentó. Cambiando por completo el discurso, Lavagna señaló hoy que no era necesaria esta visita, ya que esos datos estaban a disposición del instituto que preside. Un papelón por donde se le mire.

Desde la pantalla de La Nación +, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, haciendo referencia a la gente que no recibió la visita en su casa, recordaron una de las causas judiciales del exvicepresidente Amado Boudou. Es que el exfuncionario kirchnerista había falseado su información personal ante los organismos públicos de su mismo gobierno, diciendo que tenía su domicilio legal en un terreno que correspondía a un médano de la playa.