Iba a pasar tarde o temprano. Sobre todo, teniendo en cuenta el incierto panorama electoral en Brasil y el desastre que se profundiza en la Argentina peronista del Frente de Todos. Uruguay confirmó a un medio de Buenos Aires que, si el Mercosur piensa mantenerse de espaldas al mundo, ellos no padecerán para siempre la postergación proteccionista fomentada por el kirchnerismo.

En una conferencia realizada por el diario Clarín, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, confirmó el ultimátum que estaba al caer. Si el bloque regional no piensa abrirse a las oportunidades comerciales globales, ellos lo harán unilateralmente. Para que no queden dudas, el mandatario señaló: “Si nos acompañan, bien. Si no, vamos solos”.

En su exposición, Lacalle Pou revisó los números de su país y reconoció que casi el 40 % del comercio internacional es con China. Mientras que Argentina es el sexto socio y Brasil el noveno. “El deber mío como uruguayo es decir ábranme el mundo, que si nos abren el mundo vamos a andar bien seguro”, resaltó con mucha lógica el mandatario.

La postura uruguaya, que se profundizó con la llegada de la actual administración, cuenta con el respaldo de Paraguay y Brasil. Sin embargo, Argentina fue la que encontró todo tipo de excusas para posponer la apertura del bloque o el permiso de los socios para negociar por afuera. La última excusa de Alberto Fernández fue la pandemia del coronavirus.

Luego de un tenso cruce en uno de los foros del bloque, el presidente argentino le dijo a su par uruguayo que el Mercosur no debía ser “un lastre” para ninguno de sus miembros. Aunque se tomó su tiempo, parece que Lacalle Pou decidió levantar el ancla. «Tenemos que romper con este corset, somos la quinta región más proteccionista del mundo», advirtió esta tarde para el público argentino Lacalle Pou.

El diputado argentino José Luis Espert, presidente del bloque Avanza Libertad, celebró la posición tomada por Uruguay y afirmó que sin comercio mundial “no hay futuro”.

