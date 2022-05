Con 241 votos positivos (y solamente ocho negativos) se aprobó en diputados una ley presentada como una supuesta “ampliación de derechos” para personas vulnerables, la llamada “ley de VIH”. Una vez más, el oficialismo y la izquierda plantearon la cuestión en términos voluntaristas y acusaron hasta de “maldad” a los únicos legisladores que mostraron algo de responsabilidad legislativa.

El texto, además de la gratuidad (que no es tal) de los medicamentos, crea una dependencia pública de seguimiento, les brinda a los portadores un régimen de jubilación especial temprano y, según un artículo polémico, podría impedir el despido de trabajadores VIH positivos.

A pesar que varios medios argentinos dijeron que la iniciativa contó con el apoyo “de todo el arco político”, votaron en contra de la ley José Luis Espert, Carolina Píparo, Victoria Villarruel, Ricardo López Murphy, Pablo Torello, Francisco Sánchez, Paula Olmedo y Javier Milei. A este último fue al que el diputado de izquierda Gabriel Solano acusó de ser una “mala persona” desde su cuenta de Twitter.

En diálogo con PanAm Post, la diputada Píparo señaló que muchas de las cuestiones de la ley ya están vigentes, que otras podrían ser potestad del Ministerio de Salud (sin necesidad de esta normativa) y que, en otros aspectos, la iniciativa «discrimina mediante la ley», ya que existirá un régimen especial de jubilación que no parece ser justificado para una enfermedad crónica, que hasta puede ser asintomática. Todo esto sin mencionar los apremios fiscales, lógicamente.

De aprobarse la ley en el Senado, una persona con un diagnóstico de 10 años y 20 años de aportes jubilatorios, ya estaría en condiciones de jubilarse. «Seguimos con la fiesta del gasto, pago a la militancia y cargos públicos a gente como Donda. Con mi voto no», dijo Victoria Villarruel, una de las diputadas que no avaló la ley de VIH.

Con @JMilei votamos NO a mantener lobbys. En vez de garantizar derechos aumentan los privilegios, se crea 1 observatorio de VIH dentro del INADI, o sea seguimos con la fiesta del gasto, pago a la militancia y cargos públicos a gente como Donda. Con mi voto NO. Solo 8 dijimos NO. pic.twitter.com/exIV2r8X25

