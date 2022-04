El kirchnerismo está rodeado y va por todo. Ataca multilateralmente con la misma furia, pero también con los mismos magros resultados. Luego del cuestionamiento, que en nombre de la democracia le hizo Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema de Justicia (y al Poder Judicial independiente), desde La Cámpora ahora arremeten hacia dentro de la propia coalición de gobierno con la misma insólita excusa.

Es que para el sector que responde a la vicepresidente, que un funcionario no haya sido elegido «por el voto popular», parece que es motivo para el cuestionamiento público. De la misma manera que dicen que la Corte es un poder que «no eligió nadie», el ministro bonaerense Andrés el ‘Cuervo’ Larroque ahora arremetió contra el ministro de Economía de Alberto Fernández. Un hombre que, además de un porcentual de los argentinos, eligió a dedo y sin consultarle a nadie la misma CFK.

En una entrevista radial de esta mañana, Larroque dijo que si bien los funcionarios pueden «desarrollar» diferentes proyectos, «la modificación estructural se hace a partir de la política económica». En este sentido, reconoció que el gobierno nacional podría «ir más a fondo y con más claridad», sin «tener miedo» y dejando de lado la preocupación de «enfrentar intereses» para resolver los problemas de los argentinos.

Para que no quedaran dudas, el ministro de Axel Kicillof, que se desempeña en la cartera bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, dijo que el ministro de Economía nacional es un hombre al que no conocía hasta el 27 de octubre de 2019. “Yo por lo menos no lo conocía. No sabía de él. Pero por ahí es una cuestión de ignorancia mía. Ahora…creo que nadie lo votó”. Ante la pregunta del periodista, que quería que Larroque mencionara el nombre propio, el funcionario kirchnerista resaltó: “A Guzmán”.

Con respecto a la problemática interna, Larroque dijo que deseaba la unidad del Frente de Todos, pero que esto no podía ser a costa «de una emboscada al kirchnerismo».

La descalificación a los funcionarios que no fueron electos mediante el sufragio es una de las falacias más reiteradas por Cristina Fernández de Kirchner y su espacio político.

Lamentablemente, son pocas las voces en la oposición que se animan a cuestionar conceptualmente esta burda acusación. Que el Poder Judicial no sea elegido mediante el voto es una de las razones que fundamentan su existencia e independencia y así debe mantenerse. Operando mediante un reglamento legal claro, que determine su funcionamiento institucional. Con respecto a los ministros, los argentinos votaron (por capricho de ella) al presidente que eligió al ministro de Economía, Marín Guzmán, en una negociación que tuvo la aprobación de CFK. Si no le gustan los ministros que eligió su subalterno, hubiese elegido ella otro candidato a presidente.