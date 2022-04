El Partido Justicialista, en sus distintas variantes, ha ganado la mayor cantidad de elecciones presidenciales que ha disputado en Argentina. Las tres con Juan Domingo Perón en vida, las dos de Carlos Menem, las tres del primer kirchnerismo y esta última del Frente de Todos. Desde el retorno a la democracia cuenta solamente con las caídas de Luder en 1983 a manos de Alfonsín, de Duhalde en 1999 contra la Alianza (aunque el que terminó el mandato fue el candidato peronista que había sido derrotado en las elecciones) y de Scioli en 2015 ante Macri. También hay que decir que los triunfos fueron más holgados que las derrotas. Sin embargo, la posibilidad que en 2023 el peronismo repita la fórmula Alberto-Cristina, podría arrastrar al PJ a una caída sin precedentes.

A pesar de estar por el piso en todas las encuestas, el mismo presidente reconoció este miércoles sus ambiciones de reelección. En un acto en la provincia de Buenos Aires junto al intendente de José C. Paz, Alberto Fernández exclamó: “Cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe qué intereses tiene que defender, por lo tanto, necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos. Porque el que quiera hacerles creer que en el 2023 estamos perdidos, ¡un carajo estamos perdidos!»

Al ser abordado para emitir una declaración tras las palabras del presidente, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró en una entrevista televisiva que muy pronto se verán buenos resultados en el plano económico y que «es más que claro» que Alberto debe ir por la reelección y el segundo mandato.

PUBLICIDAD

También en la tarde de ayer, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis D’Elía también dejaba otro título para los portales. Consultado por un grupo de estudiantes de periodismo sobre la posibilidad de una candidatura de Sergio Massa, el líder piquetero afirmó que la fórmula presidencial del año próximo será la misma que la de las elecciones pasadas:

“Sergio es un tipo muy capaz. En muchas cosas estamos en veredas ideológicas distintas. Pero no lo veo con posibilidades para ser candidato. La fórmula para 2023 volverá a ser Alberto y Cristina. No hay otra opción”, dijo.

Con todos los estudios de opinión en contra, al menos una buena parte del peronismo no ve otra salida que la de repetir la fórmula «Alberto-Cristina» en 2023. Parece una locura, no solamente por las pocas probabilidades de una victoria electoral, sino porque no se sabe ni como van a terminar este mandato, con el largo año que tienen por delante.