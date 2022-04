Guillermo Lasso ganó la presidencia de Ecuador con una premisa clara: no dejar que su país caiga en la barbarie chavista. Así superó a su competencia izquierdista y, dentro de todo, mantuvo la línea al frente del Ejecutivo en su país. Pero la política internacional tiene sus reglas y la ideología, como también la lealtad, parecen no tener lugar en el mundo de las alianzas globales. Esta tarde, y vaya a saber uno producto de qué negociación con Argentina, el mandatario ecuatoriano decidió indultar a la dictadura de Nicolás Maduro.

Lasso se encuentra de visita en Buenos Aires y mantuvo un encuentro oficial esta mañana con su homólogo Alberto Fernández. Como es habitual, ambos presidentes compartieron una presentación pública ante la prensa tras la reunión privada. El que tomó la palabra fue el mandatario argentino, que en su presentación aseguró que es momento de pasar la página del aislamiento internacional de las democracias impuesto a la dictadura venezolana.

“Es momento de ayudar a Venezuela”, señaló Fernández. Sin vueltas, el presidente argentino dijo que es momento de recuperar “el vínculo diplomático pleno” con Maduro y compañía. Como argumento, Alberto dijo que, luego de los informes de Michelle Bachelet, las violaciones a los derechos humanos (sin hacer referencia a ellas) se fueron “disipando”. Lo que llamó la atención es que aseguró que Lasso parece estar de acuerdo con dejar todo atrás y reiniciar los vínculos diplomáticos con Maduro, como si nada hubiese pasado. Mientras mencionaba esta idea, el ecuatoriano guardaba silencio.

Como era de esperar, apenas tuvieron la oportunidad, los periodistas argentinos le preguntaron al presidente de Ecuador su posición al respecto, como para que confirmara o tomara distancia de lo que acababa de decir Fernández, pero Guillermo Lasso no dio lugar a dudas. Aunque dijo que su país “todavía no está listo para tomar una decisión”, señaló que, en lo personal, él ve “con buenos ojos” la idea de su par argentino. También coincidió en que la CELAC es el ámbito ideal como para avanzar en este sentido. Fernández, sonriente, celebró lo que a simple vista será un logro para ofrecerle a Maduro y su régimen. Lo que negociaron para semejante anuncio, que puede no tener muchas consecuencias inmediatas, pero sí cuenta con un fuerte simbolismo, todavía no se sabe.