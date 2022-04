Ya sea por fallecimiento, discusiones artísticas, o incluso conflictos personales, grandes bandas de rock tuvieron que continuar o retornar con diferentes cantantes. Sin embargo, no todas las agrupaciones que conocieron el éxito con una formación pudieron mantener los logros con distintas alineaciones. Algunas sí. Repasamos varios casos memorables de bandas que lograron reeditar en vivo grandes éxitos y grabar nuevas canciones en discos muy vendidos con nuevos vocalistas.

AC/DC

En 1973 los hermanos Malcom y Angus Young decidieron emprender el proyecto de AC/DC pero les costó un año encontrar al cantante ideal. En 1974, la llegada de Bon Scott fue la frutilla de la torta para un proyecto que cerraba por todos lados. La voz combinaba a la perfección con los crudos riffs de guitarra, y en el escenario, el look masculino rústico del cantante era el match perfecto para los pantalones cortos y el look escolar del mítico violero.

El éxito no les fue esquivo y de la mano de Highway to Hell llegó la masividad. En la cresta de la ola, el vocalista muere por una intoxicación alcohólica, en circunstancias que todavía al día de hoy no se conocen del todo.

Back in Black, lanzado ese mismo año a modo de tributo al fallecido cantante, fue concebido como un homenaje a Scott. El disco, con Brian Johnson y su gorra, además del tono similar y la impronta rústica, se convirtió en el tercer álbum más vendido en la historia de la música. A pesar la pérdida del frontman, a AC/DC le esperaba un éxito más grande del que habían conocido en los primeros años.

Lo curioso es que, en 2016, tuvieron que buscar un reemplazante para Johnson, que padecía un problema de salud relacionado con los oídos. Con compromisos contractuales y gira agendada, la banda fue a lo seguro y contrató a Axl Rose de Guns and Roses. Todo fue muy bien, salieron del paso. En la actualidad, con Johnson recuperado, Angus Young sigue liderando la banda a los 67 años.

Genesis

En comparación con AC/DC, Genesis tiene un par de cosas en común, pero también algo distinto. Esta banda conoció el éxito masivo con una voz que no era la original, pero cuando intentaron probar un segundo cambio fue un fracaso estrepitoso.

Aunque la formación original en 1967 era con Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel y Anthony Phillips, la versión de Genesis que conoció el éxito en 1970 fue con Phil Collins en la batería y Steve Hackett en la guitarra.

Sin embargo, la fama y el dinero no son garantía de continuidad cuando hay cuestiones artísticas y personales de por medio. Gabriel dejó el grupo en 1975 y Hackett en 1977. Al no encontrar el reemplazante adecuado, Collins pasó de la parte de atrás del escenario al frente. A la nueva agrupación le aguardaban dos décadas de éxito rotundo, que se cortaron con el inicio de la exitosa la carrera solista de Phil.

Por su parte, Rutherford y Banks se confiaron y se animaron a otro batacazo. La apuesta, desafortunadamente, no salió bien. Contrataron a Ray Wilson para dos discos, pero todo terminó con el fracaso del primero y hasta suspendieron una gira en Estados Unidos.

Sin embargo, para el deleite de los fans, la formación con Collins volvió para una última gira con 17 conciertos, que se realizó recientemente, con el hijo del cantante en la batería.

Los Pericos

En América Latina, donde hay varios fracasos a la hora de los reemplazos, hay un caso digno de mención en la lista de las grandes bandas que se superaron la pérdida del cantante original: Los Pericos.

La renuncia del Bahiano en 2004 era, a ojos de todo el mundo, irremontable. Más allá del talento del resto de la banda, eran muchas las cuestiones que Los Pericos tenía que superar en el nuevo milenio. Había que sobrevivir a una voz muy particular, con un look y una pelada que se habían convertido en el sello visual del grupo desde mediados de los ochenta, pero también era necesario mantener el éxito luego de ser una de las bandas boom de la década del noventa. Aquellos años fueron la cima para muchos en Argentina, pero pocos sobrevivieron a la moda del momento, manteniendo la vigencia hasta la actualidad.

El guitarrista Juanchi Baleirón pudo con las dos cosas: se puso al frente del grupo, tomó el micrófono y consiguió mantener la vigencia del conjunto. El mérito de la segunda etapa de Los Pericos no se limita a la nostalgia: ya tienen tantos clásicos del nuevo capítulo como de la etapa inicial. Grupos como Virus o la Bersuit Vergarabat continuaron tocando en vivo y grabando nuevos álbumes, pero todos los hits tienen las voces de Federico Moura y Gustavo Cordera.

La formación actual logró una madurez musical destacable e incluso se convirtió en masiva en países como México, donde tienen hasta más convocatoria que en la misma Argentina.