El líder de la iglesia católica, nacido en Argentina, parece estar en absoluta sintonía con la ambigüedad de la política exterior del gobierno de su país de origen. Parece que es más fuerte que él y que no puede evitarlo. Cuando los problemas y los desastres no se adaptan a las causas que Jorge Bergoglio gusta de criticar, sus manifestaciones se convierten en ambiguas e inaceptables. No compatible ni con la del rol de un jefe de Estado, ni para el representante máximo de una de las religiones más importantes del mundo. ¿De quién es culpa la invasión rusa en Ucrania (que ya es una masacre en contra de una población civil inocente)? En parte mía, pero también suya. Sí de usted que lee. Francisco considera que es culpa de “todos”.

Desde su cuenta de Twitter, el papa dijo que hay que “llorar” sobre las tumbas. Lamentó y se preguntó si “no nos importa” la juventud y dijo que se siente dolor por lo que sucede en Ucrania. Pidió “piedad” Dios para todos nosotros y remató el comentario con una frase tan colectivista como delirante: “¡Todos somos culpables!”. La verdad que el papa debería decir si siente algún tipo de culpa por no haber nunca cuestionado a Vladímir Putin y al Gobierno de Rusia por la invasión, ya que son los únicos responsables del desastre que hoy lamenta. Pero colectivizar la culpa en toda la gente es un dislate, incluso para un peronista de izquierda.

En el hilo de su comentario, Bergoglio afirmó que la “lógica de la guerra” se ha impuesto una vez más, porque “ya no estamos” (también, todos nosotros) acostumbrados a pensar con la lógica de la paz. Pidió que el Espíritu Santo infunda en nosotros “un corazón nuevo, capaz de escuchar el grito de nuestros hermanos y hermanas que han perdido el calor del hogar”, como si el desastre ucraniano hubiera sido causado por un desastre natural. Ni una mención de Rusia ni de su mandatario entre sus líneas.

Como era de esperar, cientos de usuarios de las redes sociales criticaron el comentario. Muchas personas, de diversas formas, le indicaron a la cuenta oficial del papa (habrá que ver si la revisa) que ellos no tuvieron nada que ver, además de recriminarle la posición ambigua y el silencio para con Putin.

¿Tanto le cuesta, papa Francisco condenar y nombrar a Putin? ¿De que lado está papá Francisco? Como argentina, catolica practicante estoy tremendamente desilusionada. — Giselle Jacobs (@Giselle55712231) April 4, 2022