«Es una tradición de larga data que el primer lugar que visitan es la Argentina. Hay una enorme frontera compartida. Por trayectoria personal, siento una profunda hermandad: me crié en la Patagonia y en la Patagonia no hay frontera. Ese espíritu de cooperación, replicarlo», dijo Gabriel Boric en Argentina esta mañana. El mandatario chileno encontró la excusa perfecta para justificar su primer destino internacional, pero lo cierto es que tiene varias similitudes con Alberto Fernández: la más importante es la ambigüedad ante las izquierdas duras. Ese espacio que los ayudó a llegar a la presidencia, pero que se convierte un desafío al ejercer el mandato.

En sus diferentes charlas de esta mañana con la prensa, Boric destacó que sentía sintonía con Fernández y que la prioridad de su gestión será revalorizar el rol de Chile en América Latina. Dijo que respalda la causa argentina con respecto a las Malvinas (Pinochnet en su momento brindó respaldo logístico a Gran Bretaña durante la guerra) y que confía en profundizar los acuerdos energéticos entre ambos países.

«Chile parte desde América Latina. Si bien durante mucho tiempo estuvimos mirando en otras direcciones, hacia el norte y el Pacífico, con relaciones que queremos mantener y profundizar. Nuestra base es América, y, desde ahí, vamos a construir comunidad, región, cooperación e internacionalismo», aseguró Boric. Lo cierto es que a Chile, con su alineación político-económica internacional, mal no le fue hasta este momento. Habrá que ver si el joven presidente mantiene sus alianzas estratégicas y no compromete el futuro de Chile en nombre del populismo regional al que se sometió Alberto Fernández.

Uno de los momentos más picantes con los periodistas argentinos ocurrió ante la lógica y comprensible insistencia sobre la falta de claridad de su incipiente gobierno con la dictadura chavista, violadora sistemática de los derechos humanos de los venezolanos. En este sentido, manifestó:

«¿Por qué no me preguntan por los derechos humanos en nuestro país, o por el asesinato de líderes sociales en Colombia? Los derechos humanos se tienen que respetar de manera íntegra y el Estado tiene que promoverlos de manera íntegra en todos los lugares del mundo. No utilicemos el sufrimiento de pueblos para tratar beneficios de políticas internas”.