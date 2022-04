Aunque la influencia de Cristina Fernández de Kirchner impactó en la catarata de juicios e investigaciones que se fueron desarrollando en el período 2015-2019, y varios exdirigentes K de relevancia hasta salieron de prisión, hay causas tan evidentes que son imposibles de frenar en la justicia. Ni con oficialismo actual del mismo signo político al proceso en el que se cometieron los hechos que hoy sigue condenando la justicia. El kirchnerismo corrupto es una realidad que no puede disimular ni con el peronismo en el gobierno.

Esta tarde, luego de un largo proceso judicial que se tomó catorce años, el exsecretario de Transporte de Néstor Kirchner y de la primera parte del período de Cristina Fernández, Ricardo Jaime, fue condenado a ocho años de prisión. El fallo también lo inhabilita de por vida para ejercer cualquier cargo público.

Para el Tribunal Oral Federal 6, el exfuncionario incrementó su patrimonio de una forma que no puede justificar legalmente durante su período a cargo de la secretaría de Transporte. Esos recursos, en la opinión de la justicia, no provienen de otro lugar que no sean de las coimas y los sobornos recibidos por parte de los empresarios del sector que Jaime manejaba.

En 2013, el exfuncionario kirchnerista ya había sido condenado a seis meses de prisión (pena excarcelable), luego de corroborarse que Jaime había ocultado pruebas en los procesos en su contra. Dos años después, el exsecretario reconoció haber recibido dinero por parte de empresarios del sector de transporte, y que ellos le pagaban el alquiler de su vivienda, además de financiarle sus viajes en aviones privados.

En el mismo fallo, el exministro de Planificación, Julio De Vido, que estuvo ininterrumpidamente entre 2003 y 2015, fue condenado a cuatro años de prisión. Esta condena está vinculada a una compra de trenes iniciada en 2005 a España y Portugal. La justicia corroboró que el material adquirido por el Estado argentino —aquellos años— era chatarra y que no se justificaba el desembolso millonario que el ministerio había hecho por ese material. En su defensa, De Vido dijo que no era su función chequear la funcionalidad de esos trenes y responsabilizó a Jaime. Aunque se comprobó que el exsecretario había cobrado coimas por la operación, la condena los alcanzó a los dos.

Al dejar el ministerio tras la victoria del macrismo, De Vido presentó el libro “Néstor y Cristina Kirchner: planificación y federalismo en acción”. La obra está prologada por CFK. En diciembre de ese año, seguramente ante la necesidad de los fueros, el kirchnerismo lo lleva en la lista de candidatos a diputados nacionales, donde fue electo por la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el 17 de octubre de 2017 la Cámara Federal ordenó la detención del legislador por el mal manejo de fondos públicos en los Yacimientos Carboníferos Río Turbio. La Sala II solicitó al juez que pida la quita de la inmunidad legislativa al parlamento y así se hizo. Ocho días mpas tarde, De Vido fue suspendido de su banca, perdió los fueros y posteriormente quedó detenido.