El círculo vicioso es completamente posible: el mandatario megalómano lleva a sus colaboradores a una tragedia irreversible y, cuando los hechos se consuman, son los mismos asesores los que entran en pánico y no saben qué hacer con el desastre del que fueron cómplices. La historia ya se vio con lujo de detalles hasta en la cinematografía, en aquella famosa escena de “La caída”, cuando los militares de alto rango de la Alemania nazi le confirman temerosos a Hitler que no tiene posibilidades de frenar la avanzada aliada sobre Berlín. Claro que la analogía no es perfecta, ya que el déspota actual tiene un arsenal nuclear a disposición. Sin embargo, uno puede imaginar el nerviosismo del círculo íntimo de Putin, ante la eventualidad de la carencia de buenas noticias para informar.

Según la cadena norteamericana NBC News, el gobierno de Joe Biden considera que los principales asesores del líder ruso, hace tiempo que le retacean información y le niegan los detalles del campo de batalla en Ucrania. El medio estadounidense publicó hoy que una fuente de alto nivel de la actual administración demócrata les aseguró que Vladímir Putin está muy “desinformado” por sus principales colaboradores más cercanos por una simple razón: no saben cómo decirle “lo mal que se está desempeñando el ejército ruso”, en el marco de la invasión que repudia casi todo el planeta.

Según esta fuente del gobierno de Estados Unidos, “sus principales asesores tienen demasiado miedo de decirle la verdad”, mientras que las complicaciones en el país vecino se multiplican y el peso de las sanciones económicas de Occidente se hace cada vez más notorio.

PUBLICIDAD

La información que publicó hoy NBC, sería parte de una serie de informes de inteligencia desclasificados en las últimas horas. Según el funcionario que brindó su testimonio al medio, Vladímir Putin “ni siquiera sabía que sus militares estaban usando y perdiendo reclutas en Ucrania, mostrando una clara ruptura en el flujo de información que precisa el presidente ruso”.