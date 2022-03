Escuchar al canciller argentino exponer en inglés, y burlarnos en las redes sociales, es algo que remite sin escalas al final de la película Esperando la Carroza. La penúltima escena, antes de los viejitos caminando junto a Antonio Gasalla en la piel de Mamá Cora, muestra a Betiana Blum y a China Zorrilla fingir una situación amena absolutamente inexistente. Mónica Villa suelta una carcajada ante la situación de total hipocresía, y ante la pregunta obligada sobre los motivos de su risa, ella contesta resignada: “De todos nosotros me río”.

Claro que podemos reírnos de Santiago Cafiero hablando inglés. Es lo menos que podemos hacer con este gobierno catastrófico, al que encima le quedan casi dos años por delante, pero en el fondo, nos reímos de nosotros mismos. Es el ministro de Relaciones Exteriores de una gestión que ganó lícitamente en las urnas por cómoda mayoría. Algo para recordar cuando los señalamos con el dedo como si fuesen extraterrestres los dirigentes del Frente de Todos.

Lo peor es que, valga la redundancia, pudo haber sido peor. Le tocó a Cafiero hablar en inglés, pero lo cierto es que el complicado desafío pudo haberle tocado a su predecesor, Felipe Solá. Sí, el canciller anterior que fue eyectado luego de inventar a los medios una charla inexistente entre Alberto Fernández y Joe Biden. Cabe recordar que, a diferencia de Cafiero que tiene un “mal inglés”, podríamos decir, Solá no hablaba una palabra. Tuvo que hacer un curso básico a las apuradas, cuando se enteró que, producto de la insólita negociación entre albertistas y cristinistas, a él le había tocado la cancillería.

El incómodo momento fue la Expo Dubái, donde el ministro de Alberto Fernández se encontraba para impulsar inversiones de Medio Oriente en la Argentina. Pero, mejor que explicarlo, lo mejor que se puede hacer es escucharlo:

Como era de esperar, el discurso viralizó en las redes sociales al instante y florecieron las burlas, los memes y hasta las versiones subtituladas del discurso. Como dijimos, claro que nos podemos reír. Pero como dice aquella recordada línea del clásico nacional, en el fondo nos reímos de nosotros mismos.

Hi, i’m Santiago Cafiero, i’m argentinian, we ned money, we are so poor, because Macri.

Please help my countri. Macri bad

Thank you pic.twitter.com/Q7fWdTFokm

— Negro Sorete (@NegroS0rete) March 17, 2022