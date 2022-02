«Ojalá en Argentina alguien se atreva a levantar la voz para que se haga una investigación objetiva sobre esta denuncia que se ha hecho de la preparación del ejército argentino para invadir Venezuela desde territorio colombiano. Es algo muy grave». Puede seguir siendo el dictador de Venezuela, pero Nicolás Maduro no puede dejar de ser bruto. Es más fuerte que él. Aunque la publicación digital en Argentina se trate de una operación de prensa, el discípulo de Hugo Chávez podría al menos hacer referencia a una “investigación periodística”. Pero no le da ni siquiera para eso y habló de una “denuncia”. Es que eso es lo que necesitaba, una supuesta denuncia para justificar un relato que incluso fue el segundo punto en la orden del día de este martes en la Asamblea Nacional chavista. Pero, ¿Qué pasó que la noticia no tuvo ningún impacto en Buenos Aires?

En Argentina las personas se enteraron en el marco de una noticia internacional. Nicolás Maduro, indignado, pedía que se realizara una investigación sobre supuesta evidencia relacionada con una eventual participación de las Fuerzas Armadas en días del macrismo, para participar de una “invasión” a Venezuela. Maduro hacía referencia a un periodista argentino. Muchas cadenas internacionales levantaron la noticia, pasando por alto las implicancias que significa el nombre del autor de la pieza, seguramente por ignorancia. Pero cuando uno llega al artículo al que hace referencia Maduro, se da cuenta por qué la “investigación” no salió publicada en Argentina, y directamente impactó en Caracas. El responsable es Horacio Verbitsky.

¿Quién es el ‘Perro’?

Aunque Horacio Verbitsky fue jefe de inteligencia de la organización armada peronista Montoneros, su pasado es mucho más polémico que su afiliación y militancia jerárquica en una organización guerrillera que mató y secuestró a argentinos inocentes. Su colaboración con una publicación de la fuerza aérea, y su regreso al país cuando ya estaba instalado el proceso militar, hicieron que el escritor, y autor de varios libros, sea considerado sospecho de ser doble agente.

En un histórico programa televisivo en la década de los noventa, cuando Verbitsky publicó un libro sobre la corrupción menemista, Miguel Ángel Toma lo acusó públicamente de haber sido cómplice de la dictadura, y de la muerte y desaparición de sus compañeros guerrilleros.

A pesar de la polémica sobre su pasado, el ‘Perro’ logró reciclarse durante el kirchnerismo y volvió a posicionarse como un referente de la izquierda peronista. Sin embargo, la credibilidad dentro del mismo oficialismo terminó de detonarse con el escándalo que eyectó a Ginés González García del Ministerio de Salud de Alberto Fernández durante la pandemia del coronavirus.

En el marco de las internas del Frente de Todos, el ministro tuvo que renunciar, luego de que Verbitsky dijera impunemente por radio que se vacunó después de llamar a García, cuando las dosis todavía escaseaban en Argentina. Verbitsky contó la irregularidad del proceso como si nada, y aunque los periodistas percibieron que iba a haber un escándalo, no emitieron opinión durante la emisión. Luego pidieron disculpas y las autoridades de la radio despidieron a Verbitsky.

Una vez más el manto de sospechas volvía a cubrir al exjefe de inteligencia Montonero. Pero ya no le quedaba ni la platea oficialista para defenderlos. Es que la conclusión que sacó todo el mundo fue que, lejos de tratarse de una ingenuidad, el ‘Perro’ hizo una operación pública, haciéndose el distraído, pero con la finalidad clara de voltear al ministro albertista. No fueron pocos los analistas que aseguraron que la jugada fue hecha por orden de Cristina Kirchner.

Un autor desacreditado

Verbitsky no es periodista. No porque no tenga talento para hacerlo. Tiene paciencia de investigador y una pluma privilegiada, que hace que sus larguísimos bodoques sean llevados de una forma más amena, de lo que podría hacer cualquiera de nosotros si intentamos escribir artículos de semejante extensión. No es periodista porque él quiso ser otra cosa. La política activa “le tira” tanto, que se dedicó a ser un operador. Es una pena, porque es más talentoso que la gran mayoría del gremio. Pero lo burdo de sus acciones hizo que quedara absolutamente desacreditado, incluso para muchos partidarios del gobierno que todavía lo insultan en redes por lo que supuestamente le hizo a García.

«Entre abril y julio de 2019, el Ejército realizó el ejercicio Puma, que contemplaba la invasión de Venezuela», comienza diciendo su último artículo en el portal de El Cohete a la luna, el único espacio de expresión que le quedó, luego de su despido en El Destape y que ya nadie lo consulta en los grandes medios nacionales, ni oficialistas, ni opositores.

A los ochenta años, a Verbitsky ya no lo escucha nadie en Argentina. Por eso, su «artículo-denuncia» sobre la supuesta invasión argentina a Venezuela sonó únicamente en Caracas. Y por eso ningún medio argentino le prestó atención.