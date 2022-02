La secretaría de Comercio Interior del kirchnerismo sigue acumulando derrotas predecibles. No hace mucho renunció la titular, Débora Giorgi, luego del fracaso estrepitoso de su política de control de precios para frenar la inflación. Su sucesor, Roberto Feletti, hasta el momento no ha podido conseguir mejores resultados. En una entrevista radial adelantó que la inflación de enero no será menor a la de diciembre y reconoció que su equipo está perdiendo una lucha insólita.

En diálogo con la señal ultraoficialista “El Destape”, el funcionario dijo que no podrán revertir la tendencia alcista del precio de los alimentos, ya que están perdiendo “la batalla” de los tomates, las verduras y la carne. Sus palabras precisas fueron:

«La inflación de enero va a estar igual que la de diciembre, pero hay que insistir con las canastas de productos, eso está avalado por los ministros Kulfas, Guzmán y por el propio presidente, aunque yo creo que hoy estamos perdiendo la batalla de los productos frescos, como la carne, el tomate, la papa, las verduras».

Lejos de asumir que los controles y acuerdos de precios no funcionan, como no funcionaron nunca jamás en la historia, el funcionario es optimista y considera que en dos meses el milagro finalmente podría ocurrir: «Yo creo que sí estamos acertando con los instrumentos que estamos aplicando, los resultados se deberían ver en marzo».

No están acertando ni con los instrumentos ni con el diagnóstico ni tampoco verán ningún resultado positivo en marzo, ni en abril ni en mayo.

El video de 1991 que viraliza en las redes sociales

Ante el fracaso total de la política del Gobierno, en las distintas plataformas los usuarios argentinos comparten por estas horas un video de Carlos Menem, grabado en 1991, al inicio del proceso de apertura durante su primer mandato. En la filmación, que ya cuenta con 31 años, el expresidente critica duramente los controles de precios y asegura que llevará a cabo una “apertura económica” para consolidar un modelo de “economía social de mercado”.

«¿Qué pretenden? ¿Que volvamos a los controles de precios?». Sus palabras, mientras que la Argentina actual se parece cada vez más a la de 1989, inflacionaria y con empresas estatales desastrosas, generan nostalgia en más de uno.