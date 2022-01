Cristina Fernández de Kirchner viajó a Honduras para la asunción de Xiomara Castro, fue homenajeada por el populismo local y brindó un discurso donde arremetió contra los “libertarios” y el “neoliberalismo”. Parece que la vicepresidente no tomó nota que la política argentina ya tiene representantes liberales en el Parlamento, que no le van a dejar pasar por alto los sinsentidos que repitió durante sus dos presidencias. En esta oportunidad, José Luis Espert no le dejó pasar una.

En su presentación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CFK hizo gala del populismo más rancio, arremetiendo una vez más contra la independencia del Poder Judicial. La jefa política del presidente Alberto Fernández, en el marco de su enfrentamiento con la Corte Suprema en Argentina, arremetió, ya no contra algunos jueces, sino contra los jueces en general, y aseguró que juzgan “de acuerdo a la ideología y los intereses que están en contra de las mayorías populares”.

Con su tono soberbio de supuesta iluminada, Kirchner se tomó un tiempo para criticar a los que “vuelven a querer instalar al neoliberalismo en la región”, proponiendo un “achicamiento del Estado”, que en su cabeza sería sinónimo de un avance del narcotráfico. “Han surgido algunas corrientes en algunos países que se denominan libertarios y que quieren suprimir el Estado directamente”, criticó la vicepresidente. Para Cristina, la implementación de las políticas “neoliberales” serían la garantía de un retroceso en la salud, la educación y la protección ambiental.

Apenas finalizó su discurso, el diputado Espert dijo que “las plagas” que CFK dice que llegarían con un programa liberal son falsas. “La realidad argentina demuestra que miente”, aseguró el economista.

“La política sanitaria durante el COVID-19 fue un desastre, la educación pública está destruida, los poderosos son cada vez más poderosos y más truchos (nuestro Bill Gates es Cristóbal López, por ejemplo). La realidad es al revés de lo que vos decís. Mentís”, aseguró Espert.

Desde sus redes sociales, el legislador de Avanza le manifestó a CFK que la gente “vive bien donde son libres” y no le “roban” la mitad del año de trabajo con impuestos abusivos. “Libres de las mafias sindicales que vos adorás, libres de empresarios truchos a los que vos le das negocios turbios. Libres de políticos impresentables como vos”, manifestó el diputado liberal.