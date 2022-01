“Estábamos tomando mate”. El video parece mostrar otra cosa. Pero la jueza de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez lo niega. Ella asegura que lo que todo el mundo vio en el video recogido por la cámara de seguridad del penal de Chubut es una especie de ilusión óptica. Dice que fue a escuchar su historia para escribir un libro. Sin embargo, para la opinión pública argentina, sus palabras fueron menos creíbles que la de un funcionario del Frente de Todos.

El preso en cuestión, sobre el que recae una condena a cadena perpetua es Cristian Omar “Mai” Bustos. ¿Qué hizo? Mató a un policía en 2009. Los tres jueces del tribunal que lo condenaron coincidieron en su culpabilidad, pero la jueza que protagoniza la historia del día, emitió un voto en disidencia. En su opinión el proceso tuvo serias irregularidades, por lo que consideró que el homicida debía tener una pena menor. Como no cumplió con su objetivo, ahora lo visita en el Instituto Penitenciario Provincial.

El video del escándalo, que recoge las instancias de una visita al penal de tres horas de duración, parece mostrar que la jueza en un momento se besa en la boca con el reo, pero ella lo desmiente:

“Estábamos tomando mate, sí. Le llevé comida. Pero en ningún momento nos besamos”, aseguró esta mañana en una entrevista. “No tengo una relación sentimental con esta persona. Es una relación de tipo profesional posterior a la sentencia”, dijo Suárez.

Para la magistrada, la historia del detenido es digna de un libro. Aunque no es periodista ni escritora, ella lo piensa escribir. A pesar de que no ha empezado ni la primer página ya le puso el nombre. Se llamaría: “Los cuatro de Corovado”.

“Estábamos conversando. Muchas veces nos sentíamos como que de alguna forma nos escuchaban. Había charlas en secreto porque no era el ambiente propicio para que esta persona me contara todo. Había gente caminando por los alrededores y no sabíamos si la cámara nos escuchaba. ¿No puedo interesarme por una historia? Tengo derecho a hacer un libro, aunque no sea periodista. Trabajo en los medios acá en Comodoro”.

Por ahora, la Justicia no le cree mucho la historia, por lo que esta mañana le iniciaron un sumario por «conducta inadecuada«. Veremos como sigue la historia judicial y sentimental.

Sólo en Argentina…