El escándalo del embajador argentino en Chile todavía está vigente. Es que hasta el mismo candidato de la izquierda, Gabriel Boric, tuvo que salir a repudiar recientemente la intromisión de Rafael Bielsa, que había catalogado como “antiargentino” a José Antonio Katz. Sin embargo, parece que Argentina no puede pasar más de veinticuatro horas sin un papelón diplomático. La nota del día hoy la dio el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dejó plantado al embajador alemán, que no lo perdonó en sus redes sociales.

Resulta que el diplomático Ulrich Sante organizó un recorrido por la Ciudad de La Plata, capital del distrito bonaerense. En su agenda estaban varias reuniones con grupos empresariales y referentes políticos, pero el economista de Cristina Kirchner no apareció nunca.

Desde su cuenta de Twitter, el representante de Alemania en Argentina se preguntó si el gobernador fue “falto de cortesía”, si falló en la organización, si tuvo “desinterés” o «un poco de todo». Sante se tuvo que conformar con la presencia de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza (kirchnerista ortodoxa), que lo acompañó en una visita formal que hizo por La Casa de las Culturas.

Terminó mi 1er día ‚oficial‘@BAProvincia c charlas incitantes @mayrasmendoza @ColegioHolmberg @AConicet y @Quilmes_Cerveza! Oficialismo? Ausente! @Kicillofok no contestó, @PabloJ_LopezOK no apareció. Falta d cortesía? D organización? Desinterés? Un poco d todo? Esperando día no 2 pic.twitter.com/8JInZTPkaW

— Embajador Ulrich Sante (@AlemaniaenArg) November 24, 2021