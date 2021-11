Los dos Grandes Éxitos de Queen editados en 1981 y 1991 tienen muchas canciones que se convirtieron en himnos. Clásicos que superaron la prueba del tiempo y hoy son disfrutados por más gente que nunca. Sin embargo, la carrera de la banda y los trabajos en solitario de Freddie Mercury, poseen diversos temas desconocidos para el público en general que merecen ser explorados. A 30 años de la muerte del mejor frontman que tuvo el rock en su historia, te recomendamos 10 temas que, seguramente no conocías, pero que vale la pena que escuches.

Más allá de Barcelona

La dupla con Monserrat Caballé inmortalizó una canción a la que no le faltan los méritos. Sin embargo, ambos artistas hicieron un disco completo repleto de magia. Del álbum Barcelona, editado en 1988, sugerimos (enfáticamente) conocer “The Golden Boy” y “The Fallen Priest”, la historia de un sacerdote que sucumbe al deseo carnal prohibido.

Las joyitas del primer álbum

Queen se editó en 1973, pero, a diferencia de lo que ocurre con otras bandas que conocen el éxito de entrada, al cuarteto británico le costó un poco más. Es en el tercer disco (Sheer Heart Attack) que el single “Killer Queen” catapultaría al grupo al estrellato. Sin embargo, el álbum debut, aunque no contiene hits que conozca la mayoría del público, ya vislumbra el potencial compositivo de un joven Mercury, cuya cabeza desconocía de límites. Las historias imaginarias de los mundos de “Great King Rat” y “My Fairy King” permiten navegar un poco en los pensamientos del artista, que ya desde el inicio pensaba que el éxito y el reconocimiento se le cruzarían en el camino, más temprano que tarde.

El “lado negro” de Queen 2

Para buena parte del público, el Queen más representativo es el de A Night at the Opera y Bohemian Rhapsody. Pero la perla del cuarto álbum editado en 1975 tiene su génesis en el segundo LP, editado un año y ocho meses antes. Del “lado b” de la obra, conocida como el “lado negro”, se destacan “The Fairy Fellers Master Stroke” y “March of the Black Queen”. Dos temas que, más que canciones de rock, son piezas musicales de excelencia.

Hombre al piano

Aunque compuso varias canciones desde la guitarra, Mercury hizo sus más destacadas piezas sentado en las teclas. En los espectáculos de Queen en vivo, los segmentos de Freddie al piano eran memorables. Somebody to Love, We are the Champions y Bohemian Rhapsody eran sinónimos de aplausos automáticos desde los primeros acordes. Rescatamos aquí para los lectores dos baladas no muy conocidas, una de News of the World (1977) y otra del solista Mr. Bad Guy (1985).

Un single bizarro

El álbum Jazz de 1978 abre con “Mustapha”, una canción en tono de broma que, de ser editada hoy, probablemente genere inconvenientes con el extremismo islámico. Curiosamente, el tema fue editado como single en Bolivia, Jugoslavia, Alemania y España. No salió como corte de difusión ni en el Reino Unido, ni en los Estados Unidos.

Justamente, en Bolivia, el Gobierno la prohibió en 1981. El single boliviano de Mustapha es uno de los santos griales del coleccionismo queenero. Yo todavía lo estoy buscando…

Un disco de éxitos y más

The Works, de 1984, es un álbum breve de 9 canciones, que tuvo varios cortes de difusión que se convirtieron en éxitos: It’s a hard life, Radio GaGa, Hammer to Fall, I Want to Break Free…sin embargo, en la otra mitad del disco que no salió por la radio, hay temas interesantes. En Queen no hay “canciones de relleno”. “Keep Passing the Open Windows”. Aunque los clásicos más grandes del LP los aportaron Taylor, Deacon y May, esta potente canción de Mercury, que iba a ser parte de la película The Hotel New Hampshire, vale la pena conocerla.