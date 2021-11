Los medios progresistas (la mayoría de ellos, ya lamentablemente en el ámbito mundial) han señalado, casi advirtiendo, que el triunfo de ayer en Chile de José Antonio Kast y el gran debut electoral porteño de Javier Milei significan un “avance” de una supuesta “extrema derecha”.

No hace falta analizar demasiado para corroborar que los calificativos no hacen justicia a la hora de describir a los candidatos del campo socialista. Los socialdemócratas suelen ser presentados en público como los candidatos de “centro” y los izquierdistas puros y duros, que cuestionan hasta la propiedad privada, en todo caso llevan el rótulo de izquierdistas. Los candidatos y políticos de la derecha parece que no existen. Se va del “centro” a la “ultraderecha”.

Para ser justos, además de lo tendencioso de todo esto, hay que reconocer que, desde hace años, al menos en América Latina, el campo de la derecha estuvo vacío por abandono. Aunque los términos de izquierda y derecha sirvan muy poco para describir los pensamientos y la acción política (mucho más claro sería hablar de individualismo, colectivismo, libertad o estatismo), lo cierto es que “la derecha” pasó a ser como una especie de plaga, a la que ningún político quería estar asociado. Y así se corrió el eje. El problema es que, aunque nadie en la política quería cuestionar al progresismo hegemónico, en las sociedades (es decir, en el padrón electoral) no pasaba lo mismo.

Las presidencias de Sebastián Piñera y Mauricio Macri, que se obtuvieron de la mano de los votantes liberales y conservadores, desencantaron a sus seguidores naturales. Sin competencia política “por derecha” y haciendo uso de un votante cautivo, se dedicaron a gestionar como cualquier socialdemocracia en lo económico y avalaron, muchas veces de forma sobreactuada y ridícula, el discurso de la izquierda. Hasta les soltaron la mano a varios colaboradores, exigiéndoles la renuncia, cuando se animaron a cuestionar las vacas sagradas del progresismo, que igual iba a defenestrar a las gestiones de ambos. Por momentos parecía que hasta pretendían ganarle votantes a la competencia progresista original.

El mercado tardó en corregir, pero corrigió. Hoy, el presidente chileno ve como su fuerza política quedó por debajo de un candidato liberal (que ni siquiera pisó el país para hacer campaña) y como el primer puesto se lo lleva un hombre que no le tiene miedo al rótulo que él despreció. En Argentina, Macri sabe que el discurso único de su coalición se romperá por la necesitada presencia de Ricardo López Murphy y que, por afuera, tendrá la durísima competencia de Javier Milei y José Luis Espert. El expresidente, si quiere volver a la Casa Rosada, deberá recalcular y pensar todo desde cero. Es que perdió un monopolio que, como Piñera, despreció.

Los que tendrían que empezar a tomar nota ahora son los medios tradicionales. Si piensan seguir titulando con títulos rimbombantes, confusos y engañosos, y argumentando con tesis tiradas de los pelos que no hacen más que despertar la risa del lector, puede que ellos también sufran una corrección de mercado. Ya está pasando.