Como dijo el encuestador Jorge Giaccobe, lo único que hay que ver este fin de semana es el tamaño del “sopapo”. El Frente de Todos caerá duramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia y seguramente la derrota se replique en la mayor parte del territorio nacional. Si el colapso es absoluto, el kirchnerismo el kirchnerismo podría perder el quórum en el Senado y la presidencia en la Cámara de Diputados. Pero, aunque todavía no se contaron los votos ni se abrieron las urnas, las piezas ya se están moviendo anticipándose a lo que se viene.

El sindicalismo ya se dio cuenta que el espacio de Cristina Kirchner tiene, como se dice, “el boleto picado”. Se dieron cuenta que ya no es momento para enfrentamientos internos y que los próximos desafíos los deberán afrontar dentro de un marco de unidad “deskirchnerizada”.

La CGT a partir de ahora será liderada por un triunvirato que contiene a diferentes sectores, pero que no tiene ningún referente kirchnerista en la primera plana. A la cabeza de la histórica central sindical estarán Carlos Acuña (estaciones de servicio), Pablo Moyano (camioneros) y Héctor Daer (gremio de sanidad). El trío dejó de lado a Antonio Caló (metalúrgicos), fuertemente vinculado al espacio de CFK. Para él hubo salida elegante con un puesto en la Secretaría de Industria.

Esta central sindical unificada, que dejó de lado algunas diferencias históricas, se siente más cómoda con Alberto Fernández y el peronismo tradicional que con el kirchnerismo, que además interpretan que a partir del lunes ya quedará en franca retirada. Habrá pases de facturas y seguramente pondrán sus fichas a una renovación justicialista, que no tendrá demasiadas posibilidades en 2023. De ahí se interpreta la unidad: una necesidad de fuerza ante un eventual retorno de la oposición a la Casa Rosada dentro de dos años. Varios allegados al mundillo peronista y sindical aseguran que la nueva CGT le recomienda al presidente un divorcio express de su vice, para lo que le brindan su apoyo.

Cántico socialdemócrata: “Con Milei no se habla”

Aunque todos los reflectores estarán el lunes en el Gobierno, que hace tiempo que se encuentra absolutamente partido y atado con alambres, en Juntos por el Cambio también hay movimientos mirando a futuro. En el cierre de campaña de la coalición opositora, la militancia de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica esperaron el turno del discurso de Patricia Bullrich para dejar en claro que no quieren ningún tipo de negociación con Javier Milei para lo que viene. Lo cierto es que el economista tampoco tiene interés en sentarse a hablar con lo que considera al grupo de las “palomas” de Cambiemos.

El economista libertario y debutante en la arena política abrió una fuerte interna en JxC, diciendo que podría asociarse a Patricia Bullrich, incluso a Mauricio Macri si es que el expresidente decide romper con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal (sonrientes ayer, mientras la juventud de centroizquierda cantaba contra Milei).

Puertas adentro, los cuestionamientos palomísticos llegaron hasta el mismo Macri, que en lugar de confrontar con el economista le dedica palabras elogiosas. Ya es de público conocimiento que la relación entre el fundador del PRO y sus dos antiguos colaboradores no pasan por el mejor momento. Hasta ahora, todos se marcan la cancha: Larreta y Vidal lo cuestionan y Macri le tira flores. Sin embargo, detrás de todo esto, hay cosas que exceden al mismo Milei. Lo que se discute es el futuro liderazgo del frente y la candidatura presidencial 2023. Aunque todavía es muy temprano, lo cierto es que puede pasar cualquier cosa.

¿Seguirá subiendo el dólar?

El “blue” sigue escalando y por estas horas se vende a 207 pesos la unidad. En las últimas semanas, el tipo de cambio paralelo parece no tener techo y la gran pregunta en el país gira alrededor de la cotización del lunes 15. Sin embargo, la virtual victoria opositora, lejos de incrementar la incertidumbre, podría apaciguar las aguas. La posibilidad de una dura derrota del kirchnerismo, aseguran varios analistas, podría ser un escenario que tranquilice a los mercados y calme las expectativas.

Claro que, para este escenario optimista, que hasta podría traer además de la paz cambiaria una suba de los bonos y una merma en el riesgo país, hace falta que el Gobierno acepte el resultado, en todo sentido. No solamente que reconozca el resultado de las urnas, sino que no tengan intención de prender fuego el país en los dos años que les quedan de mandato.