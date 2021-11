“A partir del lunes, este gobierno debería llamarse a la reflexión. Que dejen de hacer estupideces y se pongan a gobernar un país en el que hoy, nadie quiere vivir”. Las palabras del economista Manuel Adorni son duras pero ciertas. Argentina se ha convertido en tierra de nadie y muchas de las cosas absolutamente inaceptables que ocurren, ocurren con total impunidad y se terminan normalizando.

En un mano a mano con el periodista Chiche Gelblung, el economista liberal advirtió: “En esta Argentina pobre, empobrecida, donde te matan en cualquier esquina, nadie quiere vivir”. A juicio del analista y exitoso comunicador, que ya es un éxito en las redes sociales, el oficialismo “debería entender” el mensaje que le darán las urnas este fin de semana. En este sentido, criticó duramente a la candidata a diputada del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, que aseguró que el resultado electoral no modificaría la hoja de ruta del Frente de Todos.

“¡No, señora Tolosa Paz! Porque este país no es el que la gente quiere. Si la gente no quiere este país, ustedes tampoco tienen que quererlo. Tienen que pensar que una buena parte de los argentinos sabe que no hay futuro en este país para sus hijos. Así que dejen de transformar este país en lo que fue en algún momento, un país de inmigrantes e hijos de inmigrantes, en un país de padres de emigrantes. Nos están transformando en eso. En padres de chicos que van a emigrar porque no van a ver futuro en esta Argentina llena de pobres, llena de miseria, con un montón de gente que no come y que te matan en absolutamente cualquier esquina”, resaltó.

«Déjense de joder y a partir del lunes, sea cual sea el resultado, entiendan que esta no es la Argentina donde queremos vivir. Sino lo único que van a tener para gobernar va a ser una gran villa miseria», señaló Adorni en la pantalla de Crónica Televisión.

Dólar récord e inflación sin freno

En otra jornada alcista, el dólar libre tocó los 207 pesos, alcanzando un nuevo máximo. Desde las primarias de septiembre, la divisa estadounidense incrementó su valor un 11,6 % (21,50 pesos por unidad más).

Claro que la subida del dólar no es otra cosa que la depreciación del peso, que también quedó en evidencia con los nuevos datos de la inflación de octubre. A pesar del “congelamiento” de precios y tarifas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos confirmó (en sintonía con lo que esperaban las consultoras privadas) que la inflación del último mes fue del 3,5 %. El rubro “alimentos y bebidas” fue uno de los que más contribuyeron al alza.

Alberto promete que todo seguirá igual

A contramano de lo que pide Manuel Adorni (y lógicamente el sentido común), el presidente Alberto Fernández indicó esta tarde —en el cierre de campaña del Frente de Todos— que el gobierno seguirá haciendo lo mismo que hasta ahora. Luego de responsabilizar por el desastre nacional a la gestión de Mauricio Macri y a la pandemia del coronavirus, el mandatario aseguró: “Debemos seguir en esta senda”.

Participaron del evento en Merlo (provincia de Buenos Aires), el gobernador Axel Kicillof, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (que podría perder su puesto si la oposición hace una muy buena elección) y la vicepresidente, Cristina Kirchner, ya visiblemente recuperada de la intervención quirúrgica de hace unos días. “Les pido que vayan y hablen con sus vecinos”, solicitó Fernández a los asistentes del evento, aunque sabe que las cartas ya están echadas.