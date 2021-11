A 46 años del lanzamiento de Bohemian Rhapsody, una de las canciones más icónicas de la historia del rock, repasamos algunos aspectos no muy conocidos del primer tema que llevó a Queen a la cima del chart británico. Logro que repetiría incluso luego de la muerte de Freddie Mercury, autor de la inolvidable canción que venció al paso del tiempo.

Un éxito sin single

El camino que las canciones hacen para convertirse en éxito es casi siempre el mismo: la discográfica (no siempre en acuerdo con el artista) elige el corte de difusión pensando en la melodía más pegajosa del álbum, que le pueda reportar a la empresa jugosas ganancias. Tomada la decisión, la canción entra a sonar en las radios y ahí sí el mercado hace lo suyo. Más allá del dinero invertido en grabación y publicidad, algunas canciones tienen un veranito, otras pasan inadvertidas y muy pocas se convierten en inmortales.

Bohemian Rhapsody no tenía el acuerdo de la disquera: era muy larga, compleja y ni siquiera tenía estribillo. En medio de la negociación para lanzarla, como se ve en la película del mismo nombre, un DJ amigo de Freddie Mercury, que había emitido pequeños segmentos del tema, transmite su copia promocional acercada por la banda. La recepción fue tal, que tuvo que repetirlo 14 veces ese fin de semana. La fiebre se replicó en otra emisora de Estados Unidos y el público fue desesperado a comprar un single que no estaba ni siquiera a la venta. Cuando se fabricaron y distribuyeron, la canción fue al número uno.

El baterista en el piano

Aunque desde hace décadas que todo lo que se graba en un estudio es siguiendo el clic, de un metrónomo, no importa que se trate de una simple balada cuadrada de tres minutos, Bohemian Rhapsody se grabó siguiendo el piano de Freddie Mercury. El compositor hizo la toma que se utilizó de base, solamente guiado por su propio ritmo. Brian May, a la hora de analizar la canción para el cuarenta aniversario, señaló que la precisión de Mercury es excepcional, y que, aunque no tenía el virtuosismo de un concertista de piano, el manejo del tiempo a la hora de aporrear las teclas con su estilo autodidacta era único. “Era como un baterista tocando el piano”, aseguró el guitarrista.

¿La mejor canción de Queen? Para Mercury, no

Muchos consideran que Bohemian Rhapsody, no solo es el mejor tema de la banda, sino la mejor canción de la historia. En una oportunidad, Freddie Mercury, compositor de la obra que cumple 46 años, fue consultado al respecto. No podemos saber si fue por una cuestión de modestia o si estaba hablando en serio, pero en su opinión, el primer número uno que tuvo Queen en 1975 no es su mejor composición. Él consideraba que una canción que lanzó al año siguiente, en el disco A day at the races, es superior. Estaba hablando de otro clásico de Queen: Somebody to love.

¿Estribillo? No hace falta. Queen…tampoco

La falta de la estrofa repetida que rima, que en teoría es condición sine qua non para que una canción sea un éxito, en la genialidad de Freddie Mercury no hizo falta. Aunque con la mayoría de los clásicos, el público en general tararea segmentos de las estrofas, para cantar con la letra correcta el estribillo, Bohemian Rhapsody demostró que una buena pieza no solo no necesita repetir palabras, sino que tampoco tiene que ser corta.

En los recitales de Green Day, banda de punk rock que admira mucho a Queen, Rapsodia suena por los altoparlantes antes de la entrada del grupo para su presentación en vivo. Un homenaje ideal, que además calienta a la perfección el clima. Alrededor del mundo, el público, que no está asistiendo a un concierto de Queen, deja en evidencia que conoce cada palabra del clásico. Desde el principio hasta el final.

De una audición a cantar con Queen

Adam Lambert, que acompaña a Brian May, a Roger Taylor y a Spike Edney alrededor del mundo hace años poniéndole su voz a los clásicos de la banda, consiguió el preciado trabajo luego de su participación en American Idol. El joven de 26 años, que venía desempeñándose en musicales, eligió esta icónica canción para su audición. Luego de un debate sobre la “teatralidad” de la interpretación del jurado con Simon Cowell, Lambert pasó de ronda y entró al reality show. Finalmente salió segundo. Sin embargo, le fue un poco mejor que al primero luego de la convocatoria para cantar en Queen.