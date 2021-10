Son predecibles, de eso no hay duda. Luego de lanzar una canción en la que decían que no pensaban pagar la deuda “con el hambre del pueblo”, el kirchnerismo reconoció que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría tardar más de lo esperado (y que no habrá novedades hasta después de las elecciones). Ahora, Victoria Tolosa Paz arremete contra la oposición, supuestamente desestabilizadora, pero lo único que hace es reconocer lo que se viene: la derrota en las urnas y el sacudón económico.

Para la candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, la oposición “está dispuesta a todo” para ganar los comicios que tendrán lugar en menos de tres semanas. En este sentido, la referente kirchnerista dijo que los opositores al Gobierno están preparando “un golpe blando” para causar una crisis económica que les permita un triunfo electoral.

“La oposición política y sus resortes en momentos electorales siempre tendieron a una devaluación. Es lo que sueñan hacer de acá al 14 de noviembre, dar un timonazo para poner complicada la situación económica nuevamente”, señaló Tolosa Paz. Lo cierto es que, más allá de la victimización, lo único concreto es el desastre económico que se viene. No por un boicot opositor para ganar las elecciones, sino por la absoluta irresponsabilidad fiscal y monetaria del kirchnerismo, sumado a su absurdo programa de control de precios para frenar la inflación.

“Son los llamados golpes blandos, que son generar condiciones adversas para que la vida se le complique a mayor cantidad de personas y eso debilite al gobierno. Están dispuestos a todo, a mentir descaradamente, pero nunca a generar trabajo”, manifestó la candidata a diputada por el kirchnerismo en la provincia.

La culpa la tienen los medios y los “formadores de precios”

Julián Álvarez, referente de La Cámpora y candidato a concejal por Lanús, participó en un acto junto a Máximo Kirchner y dejó en claro la agenda del oficialismo para lo que se viene: radicalización y enemigos imaginarios:

“Vamos a recuperar la dignidad de los argentinos si nos enfrentamos a los formadores de precios que se meten con el plato de comida de nuestros hijos. Vamos a recuperar la dignidad de los argentinos si nos enfrentamos a los medios hegemónicos que le meten mierda en la cabeza a los argentinos y a las argentinas”, resaltó el dirigente de la agrupación juvenil K.

Al menos sabemos lo que se viene. Ellos también. Habrá que ver si la gente compra los espejitos de colores y las teorías conspirativas del Frente de Todos, o si finalmente le pega el tiro de gracia en las presidenciales de 2023. Las legislativas que vienen pronto, las tienen perdidas. Se dan cuenta y están desesperados.