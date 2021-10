Desde que el Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner perdió por paliza las primarias de septiembre no pega una. Luego del quiebre en la coalición y las amenazas de renuncia por parte de los ministros kirchneristas, el oficialismo, atado con alambres, planeó una estrategia para buscar revertir la situación. Sin embargo, el Gobierno no logra salir a flote. A tres semanas de las elecciones legislativas, el conflicto mapuche en el sur del país recuerda lo impresentable de un proyecto político que no tuvo ningún logro, más allá de ganar las elecciones de 2019.

Ante la ola de violencia de los autodenominados mapuches en Rio Negro y Chubut, las autoridades locales pidieron asistencia a un gobierno nacional que no ha tenido inconvenientes en intervenir en las causas que consideró oportunas en el interior del país. Sin embargo, como no hay intención política de reprimir o combatir a los malones que destruyen e invaden propiedad privada en nombre de sus reivindicaciones difusas, el presidente Alberto Fernández y su flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no piensan mover un dedo. Oficialmente, le dijeron a las autoridades locales que se arreglaran con su policía.

“Es imperioso aclarar que no es una función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región”, dijo Alberto Fernández en una carta abierta dirigida a la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras. La indignación y el repudio que generó en el sur del país la misiva hizo que la sorprendida oposición asegurara que el jefe de Estado se convirtió en el “jefe de campaña” de Juntos por el Cambio.

Desde sus redes sociales, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, le recordó al Poder Ejecutivo sus contradicciones. «Gobiernan mirándose el ombligo», resaltó.

Para la capital si. Para el conurbano también. Pero para la patagonia no??

Asi gobiernan, mirándose el ombligo.

En chubut no dialogamos, no mediamos, no defendemos delincuentes, no nos interesa convivir con ellos. Acá los combatimos y los llevamos anote la justicia!!! — federico massoni (@massonifederico) October 21, 2021

Pero el dislate del kirchnerismo no podía ser completo sin las manifestaciones de sus sectores de la izquierda y la bipolaridad que ofrece sistemáticamente el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que propone permanentemente en soledad perspectivas antagónicas a la de su propio espacio político.

La que salió a defender a los violentos, en nombre de sus derechos como “pueblo originario” fue Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. La dirigente aseguró que sus reivindicaciones son justas, y que los verdaderos violentos fueron los que despojaron de sus derechos en el pasado al pueblo mapuche: «Nosotros estamos sosteniendo el amor por los originarios. Luchamos por ellos, por los que fueron diezmados y siguen siendo perseguidos por la avaricia de quienes pretenden robarles sus tierras; la muerte de Maldonado fue muy dolorosa y acompañamos a la familia, no hay que olvidar a las víctimas y hay que defender a los pueblos originarios. Tienen el derecho a vivir donde nacieron, a tener los espacios propios que son ineludiblemente propiedad de ellos”, señaló Carlotto.

Por su parte, Berni habló de “terrorismo” y le pidió al presidente que vuelva en sus pasos para colaborar con la paz social en el sur argentino: “Acá se discute si es una acción vandálica o terrorismo. Cuando el bien vulnerado que se ha atacado es la vida, hablamos de homicidios. Cuando el bien vulnerado es la libertad, hablamos de secuestro. Cuando el bien tutelado es la paz social, hablamos de terrorismo; no hay que siquiera dudarlo”.

A pocos días de las elecciones, parece que la mejor estrategia opositora es guardarse y dejar al oficialismo hablar. Con sus dislates, errores de cálculo y contradicciones, ellos hacen la campaña por los rivales gratis.