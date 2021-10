“Esa deuda que dejaron no la vamos a pagar. Con el hambre de la gente no se jode nunca más. Y Cristina con el pueblo va a estar. Del otro lado los gorilas que se quieren matar”. Solamente el kirchnerismo puede poner en una canción una falacia por frase. El nuevo video de La Cámpora es incalificable. Repiten mentiras y falacias bailando como monos, bajo el control de Máximo y Cristina, que aparecen como los patrones de estancia de una militancia enajenada e ignorante, que no tiene la más pálida idea de lo que dice. Pero los gorilas y los oligarcas son los otros. Terrible proyección para llevar al diván. ¿Anticipa el kirchnerismo posible default con esta pieza surrealista?

En resumidas cuentas, la canción “Sinceramente militamos”, que resume el libro de Cristina Kirchner y el clásico El planeta de los simios, dice que no piensan pagar la deuda externa que heredaron del macrismo. Lo que no cuenta el tema, ni tampoco el relato del oficialismo, es que los compromisos heredados del Gobierno de Cambiemos tuvieron como fin emparchar temporalmente el agujero fiscal que dejó los dos mandatos de CFK, que, literalmente, le dejó a Mauricio Macri una bomba de tiempo.

De la única forma coherente que se puede criticar el endeudamiento del macrismo es señalando que desaprovecharon la oportunidad para realizar una reforma de fondo. Justamente, del desastre que dejó el kirchnerismo. La gestión de Alberto Fernández, sin acceso al financiamiento, se ha dedicado simplemente a seguir escondiendo la basura debajo de la alfombra con emisión monetaria. El resultado es la inflación galopante, el dólar que vuelve a dispararse, así como las absurdas y contraproducentes medidas como el congelamiento de precios.

O sea, bailan como gorilas, siguen jodiendo con el hambre del pueblo y amenazan con un nuevo default que solo complicaría aún más las cosas. Los números de la problemática son alarmantes: en medio de una grave crisis económica, Argentina entre 2022 y 2023 debe afrontar vencimientos por 40000 millones de dólares.

Sin embargo, más allá del baile tragicómico, fuera del microclima kirchnerista, cada vez más gente repudia el accionar de un Gobierno en jaque, que podría perder las elecciones por paliza el 14 de noviembre.

En la jornada de hoy trascendió que el Índice de Confianza en el Gobierno, que mide la Universidad Torcuato Di Tella, indica que Alberto Fernández hoy está peor que la medición más baja que tuvo Mauricio Macri en el último año de su mandato, antes de perder las elecciones con el Frente de Todos. En la misma sintonía, la última encuesta de Poliarquía Consultores dice que su ICG cayó al 1,52 %. El dato confirmaría que el mandatario perdió un 34 % de respaldo desde el inicio de su gestión.